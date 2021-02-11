美「免罩」建議惹混亂 專家憂打擊防疫 部分商戶撤顧客口罩令 工會斥逼員工成「疫苗糾察」

儘管CDC的建議並非強制性，防疫指引更新後，美國全國商界以至各州和地方政府隨即重新審視其口罩政策，但已看到它們對新指引的不同看法。以州和地方政府為例，密歇根、肯塔基和俄勒岡等州宣布已完成接種者可以不用戴罩，但紐約、新澤西和加州仍強制執行。紐約州羅切斯特市長諾頓說，無法保證身邊無戴口罩的人已完成疫苗接種。

各州取態不一 紐約加州維持口罩令

商界方面，蘋果公司和Target百貨公司暫時維持員工和顧客戴口罩的要求，但大型連鎖超市沃爾瑪前日（14日）宣布，為每名職員提供75美元接種疫苗津貼，完成接種者周二（18日）起上班時間毋須再戴口罩，而完成接種的顧客光顧時也可免戴口罩，但受限個別地區規定的除外。沃爾瑪對手如好市多（Costco）和Trader Joe's同樣撤回顧客戴口罩的規定。

然而，沃爾瑪等公司只要求顧客自律，不會要求他們出示接種證明，惹來爭議。代表130萬會員的聯合食品和商業工人國際聯盟（UFCW）主席佩龍表示，儘管他們都想返回不用戴口罩的正常日子，但CDC指引「令人困惑」。他質疑基層職員原先已被迫充當「口罩糾察」，監管拒戴口罩人士，「現在又準備要他們去當『疫苗糾察』嗎？」另有零售界人士指出，新指引因未必符合州和地方的防疫要求，會對零售商帶來混亂。

稱令控疫變複雜 專家：難辨已接種者

加州大學三藩市分校傳染病學教授金洪表示，按現行方案在大多數情况下難以執行，即使學校等地方有權要求民眾提交疫苗接種的證據，但在日常生活的其他層面，根本沒有疫苗護照或二維碼可供檢查。

有衛生和法律專家批評，新建議反令控疫變得複雜，既無法分辨誰已完成接種，又「幾乎不可能」去監管口罩使用。《華盛頓郵報》引述十數名醫生質疑，戴口罩和保持社交距離本是最簡單有效的防疫措施，當局過早放寬恐令措施失效。約翰霍普金斯大學流行病學家馬拉加基斯更批評，新指引將所有責任轉嫁到個人身上，問題是大部分時間無法知道誰人有否接種疫苗，最終很可能變成幾乎無人會戴口罩。

另一問題是，儘管拜登政府的疫苗接種計劃進度好過預期，但全美也僅36%人口完成接種，而且當局上周才開放予12歲至15歲的青少年接種，意味着很多人尚未獲疫苗保護，他們將因此面臨更高風險。得州聖安東尼奧一名青年向《紐約時報》表示：「我信任口罩多過疫苗。政府資訊混亂，一時叫你戴（口罩），第二天又說不用。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）