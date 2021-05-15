日本增三地頒「緊急事態」

黃金周後確診回升

全國66.5萬宗 1.1萬死

政府公布截至昨日凌晨的24小時，全國新增6,874宗確診及90人死亡，累計確診665,547人，11,255人死亡。NHK報道，全境到3月上旬為止，每天新增病例約1,000宗，但3月上旬開始感染趨勢擴大。

東京都截至4月29日當周平均每天新增病例較前一周增加，雖然到黃金周結束後的5月6日稍減，但到了5月13日的一周又再回升。東京都最新單周平均每天新增病例數超過930例。

鑑於疫情有惡化趨勢，日本政府改變政策方針，決定從明日起將北海道、岡山縣及廣島縣等3道縣納入適用「緊急事態宣言」，令總數增至9個都道府縣。

35萬聯署籲停東奧

現在距離東京奧運舉行日期只有約2個月，疫情令民間反對舉辦奧運聲音愈來愈強烈。反對舉辦者昨日將在9日間收到超過35萬個網上簽名的聯署上交東京都政府和奧委會，呼籲停辦東奧。發起人表示，東奧會分薄珍貴的醫療資源，只有在日本能夠全情投入歡迎海外觀眾和選手時，才應舉辦東奧。今次是日本在change.org聯署網站上歷來取得簽名速度最快的一次聯署。

（共同社/中央社/NHK/路透社/法新社）

（抗疫新階段）