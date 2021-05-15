美放寬限制：完成接種者毋須戴口罩 交通工具醫療場所除外 拜登指「疫戰里程碑」

《紐時》：當局認為疫情尾聲

根據新指引，除非身處聯邦、州、地方或地區法律、規則或規定（包括本地商業及工作場所指引）所指定的地方，完成接種者可不再戴口罩或保持社交距離。這意味着適用於室外以至大部分室內地方，但在飛機和巴士等交通工具，以至機場和火車站等交通樞紐，又或醫療場所和露宿者收容中心等人多擠迫的地方，已完成接種者仍須佩戴口罩。

CDC總監瓦倫斯基在白宮公布消息時解釋，決定是基於確診數字大幅下降、疫苗接種項目擴至適用於較年輕人士，以及疫苗對抗變種病毒株的效果。所謂完成接種，是指接種兩劑莫德納或BioNTech-輝瑞新冠疫苗，又或者接種一劑強生疫苗後，至少已有兩個星期。

瓦倫斯基昨日表明，希望新指引能鼓勵民眾接種。美國疫苗接種速度近期放緩，由最高峰的日均338萬劑降至約209萬劑，迄今完成兩劑接種者佔總成年人口的45%，接受一劑注射的成年人則為59%。

兩州隨即撤戴罩令

同場的拜登表示，美國接種新冠疫苗計劃大獲成功，這日可謂抗疫戰鬥的「里程碑」。他說今後規矩很簡單，就是「接種疫苗，或者在接種之前戴口罩」。已完成接種的拜登和副總統賀錦麗同行離開時，率先示範毋須戴口罩同行。白宮職員和國會議員等隨即除去口罩，出訪西弗吉尼亞州的第一夫人吉爾也跟接機的荷李活女星珍妮花嘉納不戴口罩示人。

康湼狄格和華盛頓等州隨後撤銷公眾場所強制戴口罩的命令，紐約和新澤西等州則指要先研究建議再決定。CDC建議沒有法律約束力，各州和地方政府以至商業機構仍有對要否戴口罩的決定權。

（法新社/紐約時報）

（抗疫新階段）