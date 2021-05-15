WhatsApp死線至 德發禁令南非促修例

【明報專訊】社交網站Facebook（fb）旗下通訊程式WhatsApp要求用戶接受新私隱條款所訂下的死線今日屆滿，用戶近日陸續收到提醒同意新條款的通知，如果用戶拒絕接受，將被逐步限制可使用的功能。部分國家研究採取措施阻止，其中德國有地方監管機構周二（11日）發出為期3個月禁令，阻止fb從WhatsApp蒐集用戶數據。南非資訊監管當局周四（13日）亦表示正尋求法律意見，以令WhatsApp修改在當地的私隱政策。
WhatsApp今年1月推出新條款後引發用戶「轉會潮」，前者亦為此押後條款至今日實施。
倘不接受條款 帳號不會被刪
尚未同意最新私隱條款的用戶，今日起使用WhatsApp時或開始受到限制，用戶將長期收到接受更新條款的提醒，其間用戶將可能無法存取對話列表，但仍可接聽來電和視像通話；若有啟用通知，則可點擊通知來閱讀或回覆訊息、回撥未接的語音或視像通話。數周後用戶將無法接聽來電或接收通知，程式會停止傳送信息和通話到手機。上述限制會在用戶接受新條款後解除，其間帳號不會被刪除。
南非令WhatsApp高層國會作證
德國漢堡的數據保護與資訊自由專員卡斯帕（Johannes Caspar）周二去信fb，禁止fb從WhatsApp帳號蒐集用戶數據，並把案件交予歐洲數據保護委員會（EDPB）跟進。
fb德國分部設於漢堡市，因此該市擁有相關管轄權。
南非資訊監管機構稱他們早前去信WhatsApp，要求對方按在歐盟採用的標準修改在南非的私隱政策，稱因為南非的個人資訊保護法的私隱制度跟歐盟的非常相似。
監管機構主席特拉庫拉（Pansy Tlakula）稱，當局已指示律師就訴訟的未來方向提供意見，又已要求國會一個委員會，要求fb南非分部和WhatsApp高層到國會作證。