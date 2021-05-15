隨時空襲 平民淪驚弓之鳥

巴人：安身之所隨時成葬身之地

在加沙中部一處難民營邊陲生活的巴勒斯坦婦人納杰娃，一家7口近日都躲在寓所一樓中央。她形容每逢空襲周邊連人帶物都震動起來。她說：「每秒鐘都可能有轟炸，攻擊你的房子或你們的社區。你所以為的安身之所，隨時成為你們和子女、你們的夢想、記憶、一切一切的葬身之地。」

在以色列西北部有逾5萬人口的海邊城市阿克里（Acre），約佔三成人口的阿拉伯人與猶太人本來雜處尚算相安無事，但如今當地傳聞兩邊族群的年輕人互相攻擊。路透社指雖未能馬上證實，但聽聞部分居民稱擔心被誤當成另一族群而不敢離家。有人囑咐路透社記者切勿在阿拉伯人聚居的舊城區講希伯來語。巴人居民馬吉德說：「他們形容加沙局勢一發不可收拾，但這裏發展更令我害怕。」

盧德族群互縱火 猶太教堂及清真寺遭殃

目前族裔緊張最嚴峻的是鄰近特拉維夫的盧德（Lod），當局宣布進入緊張狀態，市長甚至形容正爆發「內戰」。當地不但受哈馬斯火箭炮空襲，巴人示威演變縱火騷亂，有猶太教堂遇襲，但另一邊廂，猶太極端分子也去當地清真寺縱火。猶太女子利維在那之前眼見衝突轉熾，生怕「暴徒」破門而入，一家四口已收拾細軟投奔南部親戚，並請鄰居拆下門柱上的希伯來禱文。她道：「我們全都是人民，卻互相打鬥。好可怕，非常非常可怕。」

（路透社/英國廣播公司）