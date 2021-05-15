新建交國紛聲援巴人 以阿關係正常化「前功盡廢」

去年簽署關係正常化協議時，海灣國家官員認為新的外交關係有助他們增強影響力，說服以色列改變對巴人的政策，但新一輪衝突打破這幻想。阿聯酋政治學家阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）認為，以色列令阿聯酋等伙伴處於尷尬的位置，令關係正常化的努力前功盡廢。特拉維夫大學國家安全研究所學者溫特（Ofir Winter）指，以色列跟建交阿拉伯國家的關係有強力的基本因素，但挑戰在於阿拉伯國家如何向國民解釋當前狀况。

學者：阿拉伯國家說服民眾成挑戰

巴勒斯坦抗爭在中東的民族主義、伊斯蘭主義和當代阿拉伯身分政治上始終佔據中心位置，這點從新一輪以巴衝突後，阿拉伯國家紛紛發生聲援巴人的示威可見，上述新近跟以色列建交的阿拉伯國家也不例外，這勢令其所屬政府感到一定壓力。

民眾壓力迫調解 受制戰略商業難斷交

以去年最先跟以色列建交的阿聯酋為例，部分官員重申親巴勒斯坦立場。最近卸任外長的加爾加希重申該國支持巴人權利和結束以色列佔領，強調立場不動搖。分析認為，民眾壓力促使阿拉伯政府表態支持巴人和嘗試調解，但大多沒可行干預手段，基於戰略和商業價值，阿聯酋等國亦不太可能與以色列斷絕關係。

（華爾街日報）