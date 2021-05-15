以色列爆社區衝突 總統指是內戰 以軍地面部隊加入轟炸加沙 交火至今1300死傷

僅數千以軍邊境集結 暫不夠打地面戰

以軍昨日表示，其地面部隊與空軍在凌晨時分的約40分鐘作戰行動，涉及160架軍機、以及部署在加沙外的坦克和大炮，攻擊目標是主要位於加沙北部的地道，指控哈馬斯成員用該地道移動和作掩護。這是本輪衝突以來針對特定目標的最大作戰，但以軍強調地面部隊沒進入加沙。以方周四起徵召7000名後備役軍人，並在加沙邊境集結部隊和坦克，外界懷疑上述攻勢是為地面戰鋪路。《華爾街日報》引述以軍消息指，近日有3000至4000名以軍集結加沙邊境地區，全面侵略所需士兵遠多於此，故目前部署看來行動規模有限。哈馬斯在2007年起控制加沙後，以軍曾在2009年和2014年向加沙發動過兩次地面攻擊。

法新社形容以軍轟炸加沙產生的火球，將夜空染成橙色，有加沙居民形容現場有如恐怖電影。衝突累計在加沙造成122死830傷，死者包括31名兒童，以色列則最少有8人死亡；西岸有7名巴人在跟以軍的衝突中喪生，另有366人受傷。

以國「族群和平」典範城市現衝突

以軍和哈馬斯交火之際，以色列境內猶太和阿拉伯社區的衝突愈演愈烈，國內外輿論開始警告當地面臨類似「內戰」的危機。在特拉維夫城郊的巴特亞姆（Bat Yam），當地公共電視台周三（12日）直播一群猶太人毆打一名相信是阿拉伯人的司機，記者稱當時現場沒有警察，猶如「實時觀看私刑」，警方在15分鐘後始抵達，該司機傷勢嚴重。西北部阿克里（Acre）原被視為阿拉伯人和猶太人相對和平共處的範例，但報道指當地兩個族裔的青年互毆，有人警告其他人不准說希伯來語或要求查看對方的身分證。另外亦有阿拉伯人店舖遇襲，施襲者大叫「阿拉伯人去死」。

以總統：「內戰」威脅更甚外部危險

總理內塔尼亞胡周四承認，當局正應對「雙線作戰」——一邊是加沙，另一邊是以色列的城市。他宣稱不論猶太人或阿拉伯人都沒理由行使私刑，又警告或在各地部署軍隊，稱現時沒有比這些「集體迫害」更大的威脅。總統里夫林稱，比起外部危險，「內戰」更威脅到以色列的存在。正嘗試組閣的反對派領袖拉皮德亦譴責暴力，斥「猶太和阿拉伯暴民向以色列宣戰」。防長甘茨下令安全部隊大規模增援，以制止國內動盪。

以色列有196萬名阿拉伯人，佔總人口21%，當中八成是穆斯林，大多數人認同自己是「以色列的巴勒斯坦公民」，他們有部分人控訴被當成二等公民，在法律和社會等層面受到歧視。

美延聯國會議 華批漠視穆斯林

聯合國安理會原定周五就以巴衝突召開第三次緊急會議，但最終延至周日（16日）舉行，有外交官員透露是美國要求延期。美國是以色列的主要盟友，國務卿布林肯周四稱美國並非阻撓會議，但希望延後舉行，給予外交工作更多時間，中國昨日則指摘美國漠視穆斯林的痛苦，強調巴勒斯坦穆斯林民眾的命同樣珍貴。

（路透社/法新社/BBC/衛報）