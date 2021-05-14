分析：拜登內外受壓 遣特使調解成果難料

重啟伊核協議影響跟色列關係

拜登周三與以色列總理內塔尼亞胡通話，重申以方有權自衛，預期衝突很快結束，但沒解釋對局勢樂觀的原因。他沒批評以方行動，但白宮聲明稱，拜登在通話中提及耶路撒冷騷亂，強調該城對各地信徒非常重要，必須是和平之地。華府亦正與約旦、卡塔爾、埃及和沙特阿拉伯等密切聯絡，部分國家與哈馬斯保持聯繫，可擔當中間人。美國將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯列為恐怖組織，一直避免直接對話。國務卿布林肯同日宣布，負責以巴事務的國務院官員阿姆魯（Hady Amr）正前往當地。布林肯與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通話，譴責火箭炮攻擊，但火箭炮是哈馬斯發射，阿巴斯的權力僅限在西岸地區。

華府在調解以巴衝突上，能否發揮一如過往的重要影響仍是未知之數。有分析指出，特朗普政府推行強硬的親以政策，包括承認耶路撒冷為以色列首都、以巴和平方案被指偏袒以色列等，令美國在巴人眼中失去作為「誠實調解者」的角色。另一方面，以色列與拜登政府正就重啟伊朗核協議關係緊張，華府要居中斡旋並不容易。

美民主黨選民轉撐向以國施壓

拜登在國內亦面對多重壓力。支持以色列向來是兩黨共識，參議院多數黨領袖舒默等民主黨高層均附和以色列有權自衛的說法，但有進步派議員挑戰這個傳統，如眾議員波肯（Mark Pocan）稱不應單單譴責哈馬斯發射火箭炮，卻無視以警暴力對待巴人，包括「非法驅逐、暴力攻擊示威者和殺害巴人兒童」。進步派眾議員奧卡西奧—科特茲亦聲援東耶路撒冷被以國法院下令遷走的巴人家庭。

阿拉伯裔美國人學會主席佐格比（James Zogby）稱，過去40多年從未見過對巴人權利的支持達到這個程度，這是拜登政府無可避免的問題，亦反映普通民主黨選民的取態轉變。蓋洛普3月的民調顯示，53%民主黨人認為美國應加強向以色列施壓，以解決以巴衝突，這在10年前不到38%。對於有兒童在內的巴人平民死傷，布林肯周三形容「令人痛心」，以方有權保護國民，但亦有「額外的責任」盡可能避免平民傷亡。不過他指控哈馬斯無差別發射火箭炮，與以方自衛有着絕對差別。

共和黨人則譴責拜登不夠強硬，如前總統特朗普稱拜登的軟弱和未有支持以色列。44名共和黨參議員去信拜登，要求他明確支持以色列並中止與伊朗談判。

（法新社/路透社/華盛頓郵報）