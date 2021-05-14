以色列兵臨加沙 地面戰一觸即發

西爾伯曼表示，有關地面戰計劃由加沙師部和南方司令部草擬，獲參謀長科哈維（Aviv Kohavi）批准後會交由政治領導層核准。以軍已在邊境重新部署額外兵力，包括從傘兵旅、步兵旅及第裝七裝甲旅調派部隊，為可能發動地面攻勢作準備。以色列陸軍中校康里克斯（Jonathan Conricus）也稱，參謀長正檢視地面行動的準備工作並提供指導。此舉恐重演2008至2009年及2014年的以色列-加沙戰爭。

以軍制定作戰計劃 恐重演加沙戰爭

以巴周三繼續互炸，以軍稱空襲殺死控制加沙的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯4名指揮官，包括加沙市的指揮官埃薩（Bassem Issa），以色列總理內塔尼亞胡強調，「這只是開始，我們會用他們做夢都沒想過的方式打擊他們」。國防部長甘茨（Benny Gantz）亦說：「以色列不準備停火。目前行動沒有完結日期。」以軍稱自周一以來，已打擊屬於哈馬斯的650個目標，包括隸屬他們的警察、內政部、銀行、指揮官的家等，殺死逾60名哈馬斯成員。哈馬斯則已向以色列發射發超過1600支火箭炮，以色列警方稱，哈馬斯最新一輪攻擊中，其中一支火箭炮落在特拉維夫市附近一幢建築物，5名以色列人受傷。

以機場受威脅 美英公司取消航班

以軍昨再度空襲，摧毁加沙市中心一幢6層高住宅，另有一名男子在加沙南部被以軍導彈殺死。加沙衛生當局昨稱，正調查多具屍體是否吸入毒氣身亡。以色列連日空襲造成至少83名巴人死亡，包括17名兒童，最少388人受傷。哈馬斯周四聲稱向以色列南部拉蒙機場（Ramon Airport）發射一枚火箭炮，但以色列官員否認機場受到攻擊。

隨着衝突升級，英航、維珍及西班牙航空，以及美國三大航空公司暫時取消飛往特拉維夫的航班。

社區衝突 巴人猶太人互毆砸店

此外，以色列多個城市的阿拉伯社區連日亦出現種族衝突，內塔尼亞胡昨警告派武裝部隊「平亂」，同時呼籲猶太人守法。在西北部阿克里市（ Acre），一名猶太男子被一群手持棍及石頭的阿拉伯示威者襲擊，頭部受傷。同日晚上，在特拉維夫城郊巴特亞姆（Bat Yam），一群極右以色列人將一名他們相信是阿拉伯人男子從車裏拖出狂毆，直打至對方倒地不起，渾身是血；巴特亞姆多間由阿拉伯人開設的商店亦遭刑毁。

（耶路撒冷郵報/路透社/衛報/金融時報）