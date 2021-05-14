美東輸油陸續恢復 拜登簽令加强網絡安全

「殖民管線」於周三陸續恢復油管運作，該公司發聲明表示，在重啟期間，公司所服務的部分市場可能會遇到間歇服務中斷，或暫未改善，但承諾「盡可能安全地輸送汽油、柴油及航空燃料，直到市場恢復正常」。燃油供應追蹤網站GasBuddy指出，輸油管線停擺6天，不少司機擔心汽油短缺，導致恐慌搶購汽油，多處加油站售罄，業者目前開始恢復供應，讓消費者安心。由於新用戶暴增，網站一度「死機」。

「殖民管道」的油管網絡長約8900公里，由墨西哥灣連結至美國東北。該公司稱無意付贖金，但彭博社昨引述知情人士報道，該公司上周五已向黑客支付近500萬美元贖金。

設委員會查重大黑客事件

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）稱，該部門着手解決汽油短缺問題，並協助恢復「殖民管道」的營運。聯邦調查局（FBI）較早前表示，此次勒索攻擊是由一個名為「黑暗面」（DarkSide）的黑客團體發動，網絡保安專家懷疑該組織據點在俄羅斯或東歐。

美國總統拜登周三簽署一項行政命令，為美國機構和向政府供貨的軟體承包商制定了一定的網絡安全標準，包括要求使用多重認證和加密，並要求聯邦資訊技術供應商披露關於黑客的某些數據。該行政命令還設立一個網絡安全審查委員會，由政府和私營部門的網絡安全專家共同帶領，委員會將獲授權調查重大網絡入侵事件，並發布安全建議。官員表示，該委員會類似模仿美國國家運輸安全委員會的形式，後者負責調查飛機失事和其他交通事故。

（路透社/華爾街日報）