牛津研究揭「溝針」增發燒頭痛副作用

多輕微中等程度 持續時間短

830名超過50歲的志願者參與牛津大學的這項「Com-COV」研究，初步顯示溝針出現不同副作用的比率都較高，以發燒為例，十分之一接種兩劑牛津疫苗的人表示有發燒情况，但先打牛津疫苗再打BioNTech疫苗的人，出現發燒比率增至34%，兩者次序調轉者發燒比率更有約40%。研究又指出，注射兩劑牛津疫苗或兩劑BioNTech後報稱有頭痛者的比率分別為約30%及40％，而溝針接種者（不論先打哪一種）表示有頭痛的人增至約60%。

這項經同行評審的初步研究周三已刊登於《刺血針》。牛津疫苗小組成員、牛津兒科和疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）表示其他副作用如發冷、頭痛和肌肉痛等都有類似的差異。他稱結果顯示溝針可能增加接種後翌日工作缺勤的機會，而這一點對於安排醫護人員注射疫苗方面很重要。研究將有助政策制定者了解「溝針」是否一個增加疫苗接種計劃彈性的可行方法。

美州政府推百萬獎金鼓勵打針

各地政府一方面尋求讓更多人可獲疫苗保護，亦設法增加民眾接種疫苗的意欲。美國俄亥俄州州長迪萬（Mike DeWine）（周三）在Twitter貼文，宣布為吸引民眾接種疫苗舉辦5周的百萬美元抽獎，18歲以上注射最少一劑疫苗人士合資格參與，每周三會抽出可獨得100萬美元（約780萬港元）的幸運兒，首名幸運兒本月26日揭盅；該州政府亦推出針對17歲以下人士的抽獎，得獎者可獲在俄亥俄州的大學4年全額獎學金。

（BBC/CNBC/法新社）

（抗疫新階段）