「世紀疫症本可免」 獨立小組列世衛3宗罪

4改革建議 倡限總幹事任期

根據專家小組報告，當中提及世衛應對疫情三大罪狀，指2019年12月中國武漢發現新冠病毒，世衛的緊急委員會在去年1月22日首次舉行會議時，就應該將疫情列為「國際公共衛生緊急事件」，而不是等到1月30日才宣布。專家小組認為，世衞當時被自己的法規限制，該法規規定旅遊限制屬最後選項，導致歐美國家浪費了整個2月，世界各國未能及時採取適當措施遏止病毒傳播，直到各地醫院開始出現大量確診患者才採取行動，負上沉重的代價。報告亦批評，各國醫療系統本來應為患者增加而作出相應準備，但大部分地方處於爭相搶購保護裝備及藥物的情况。

報告認為這場世紀疫症本可避免，但世衛和各國政府未能即時因應、協調不足，早期出現的警告受到忽視，導致疫情失控，情况就如「有毒雞尾酒」（toxic cocktail）。疫情大流行迄今已奪走最少330萬人性命，同時對全球經濟造成重大打擊。

提議向抗疫不力國家問責

報告還列出4項改革建議，包括﹕1）成立一個新的全球威脅委員會，賦予權力向抗疫不力的國家問責；2）建立疾病監察系統，可以在毋須相關國家允許下發放相關資訊；3）將疫苗列為公共產品，並成立以疫情為本的撥款設施；4）七大工業國集團（G7）應承擔義務交付世衛「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）190億美元（約1482億港元）的資金。

委員會主席：中國前期犯關鍵錯誤

委員會聯合主席、新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）表示，世衛獲賦予的權力不足，認為若當局能更快速和廣泛地實施旅遊禁令，或可阻止病毒在全球迅速傳播。報告發布後，克拉克在新西蘭媒體Newshub的The AM Show節目再被追問疫情大流行是誰的過失時，她明確表示中國在疫情早期犯了許多關鍵錯誤，如延誤通報消息。

另外，報告建議改革世衛總幹事的任期制度，認為應由現時的5年任期和可連任一次，改為不可連任的7年，以加強總幹事的權力和政治獨立性。報告強調世衛任命區域主任也應採用相同規則。專家小組還呼籲富裕國家不要囤積疫苗，在9月之前給窮國捐贈10億劑疫苗。

（BBC/衛報）

（抗疫新階段）