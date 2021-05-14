開齋節爆疫危機 穆斯林國家嚴防 印尼大馬限出行 民衆匿貨車「偷渡」探親

開齋節在周四展開，慶祝活動通常持續3天，過往各地穆斯林在開齋節與親人團聚，又會到清真寺和購物中心等地方，但新冠疫情下民眾的活動受到嚴格限制。擁有最多穆斯林人口的印尼去年開齋節期間曾實施防疫限制，但假期後3星期，當地的每日新增病例急增37%；印尼政府今年繼續執行防疫安排，包括禁止國內旅遊直至下周一（17日），又下令商場、餐廳等假期會擠滿民眾的地點關閉，有較高傳播病毒風險地區的清真寺要關門，僅容許低風險地區民眾到清真寺禱告。

印尼限高風險地區清真寺關門

印尼總統佐科在電視演說上表示：「我理解所有人在這段時間都想念親人，特別是在開齋節這勢頭之下。」他呼籲民眾優先考慮安全，先不要回鄉探親。然而在警方於高速公路設置檢查站、國內航班及其他交通工具都暫停運作下，仍有民眾匿藏在貨車或漁船，嘗試突破當局限制。有民眾稱去年遵從政府禁止他們探訪父母的要求「已經受夠」，今年遂抄小路回鄉。

孟加拉最近亦暫停長途巴士、列車和船舶運作，避免疫情擴散。不過運載救護車和運送食物貨車的渡輪仍可運作，吸引大批民眾湧上這些船，希望趕及孟加拉周五（14日）才開始的開齋節回鄉。惟周三一艘擠滿逾1000人、原設計可作運送巴士汽車和數百人的渡輪有5人被發現昏迷，送院後證實不治。警方相信5人因中暑而暈倒，另有8人亦被送院。

馬來西亞實施最嚴封城措施

馬來西亞首相慕尤丁早前亦宣布該國本周三到6月7日全國封城，禁止州份之間旅行和所有社交活動，即代表穆斯林不能互相探訪。慕尤丁稱明白很多民眾不滿，但為嚴格規定辯護，稱醫院收容人數接近上限。正應付第3波疫情的巴基斯坦上周六（8日）亦開始實施為期9日封城安排，是去年4月封城1個月以來最嚴格；當地商戶、酒店和餐廳等都要關閉，巴國省與省之間和市內公眾交通都暫停，更出動軍隊監察封城措施的執行情况。

印度指摘傳媒用「印度變種」

印度亦有約14％人口信奉伊斯蘭教，是該國第二大宗教。疫情重災區之一的馬哈拉施特拉邦公布開齋節慶祝指引，呼籲民眾的慶祝方式從簡，建議不要參加遊行和聚會。受到B.1.617病毒株威脅的印度昨公布過去24小時新增362,727宗病例，4120人死亡，連續第2日超過4000人死亡。印度衛生部周三發聲明，強調世衛周一宣布將B.1.617病毒株列為「受關注的變種」（variant of concern）的報告中，沒將之聯繫為「印度變種」，又稱報告提及有關問題時沒使用「印度」一字，當局指摘有傳媒報道消息時，將B.1.617病毒株稱為「印度變種」是毫無根據。

（路透社/法新社/美國之音/ India TV/印度斯坦時報）

（抗疫新階段）