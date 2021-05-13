印度高官：3/4地區應續封城最少6周

暗指莫迪阻封城 政府應對遲緩

目前印度718個地區中有四分之三的確診比率超過10%，包括新德里、孟買及班加羅爾等主要城市。巴爾加瓦表示，若有地區確診比率高於10%，就應該繼續封城。目前封城的「重災區」德里確診比率曾達35%，現在已降至約17%，但巴爾加瓦稱，若德里明天就解封，將會是「一場災難」。他在訪問中雖沒批評莫迪政府，但指政府應對危機遲緩，「我認為我們唯一不滿是（政府）稍為延遲接受10%（封城建議）」。他透露應對疫情的國家工作組於4月15日開會時，已建議確診率達10%的地區要封城。不過莫迪在4月20日在電視演說中仍勸阻各邦封城，稱這是「最後手段」，重點應放在「微型圍堵區」（​micro-containment zones）控疫。

死亡人數再破頂 恆河裝網撈屍

另外，印度昨公布過去24小時新增348,421宗確診，再多4205人死亡，單日死亡人數再錄新高。在數以十計相信為新冠肺炎死者屍體冲上恆河岸邊後，當局宣布在該河加設大網以撈截屍體，東北部比哈爾邦（Bihar）水資源部長庫馬爾（Sanjay Kumar）周三在Twitter表示，在與北方邦接壤的恆河上已設網，並會增加巡邏人手。

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）