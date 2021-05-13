聯署轟縱容伊斯蘭主義 法軍人再掀干政爭議

馬林勒龐支持 內長質疑聯署有操縱

新一封聯署信周日在右翼周刊《現今價值》（Valeurs Actuelles）網站刊登，參與者宣稱是所謂「火之世代」的較年輕一代現役軍人，曾參與反恐「哨兵行動」（Operation Sentinelle），聲言自己奉獻生命以「摧毁你們（馬克龍及其內閣）在我們國土上作出讓步的伊斯蘭主義」。他們稱觀察到對於某些宗教社群，「法國單單意味着是諷刺、藐視甚至仇恨的對象」，又指「內戰正在法國醞釀，你們完全清楚這回事」。

聯署開放予公眾參與，暫不清楚參與人數及所屬軍階，《現今價值》稱截至周一下午有逾14.5萬人參與。

參謀總長函全體軍人 斥聯署違中立

軍方參謀總長勒匡特（Francois Lecointre）其後向全體軍人發信，指摘聯署者漠視軍隊中立原則，要暢所欲言「最合理的做法是先離開軍隊」，又批評聯署者「將軍隊拖入政治爭論，但軍隊並無正當性或使命干政」。法新社引述法國軍方總部的高級軍官指，軍方不會對聯署視若無睹。

廿多名半退役將領和一批現役軍官上月下旬趁「阿爾及爾政變」60周年（當年一批法國將領謀以政變阻止總統戴高樂放棄法屬阿爾及利亞但失敗），在《現今價值》發表首封聯署信，警告倘法國政府未能有效採取行動應對「那幫人」（大多是穆斯林移民）或其他「藐視我們國家」的團體，將導致「內戰」並造成數以千計人死亡，觸發軍人干政風波。

（法新社/Euronews）