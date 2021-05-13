美東現入油車龍 油管盼周末復通

逾千油站缺貨 汽油價7年新高

「殖民管道」（Colonial Pipeline）輸油管佔東岸燃料供應45%，黑客發動攻擊後，公司為安全計停止輸油管運作，油管公司要在喬治亞、馬里蘭、新澤西和南及北卡羅來納州，派員人手開啟部分管道以輸送燃油。不過，東部地區有司機開始囤積汽油，油站的汽油存量開始見底，燃油供應追蹤網站GasBuddy指出，喬治亞州的亞特蘭大、北卡羅來納州城市羅利（Raleigh）和夏洛特（Charlotte），均有最少1/3油站的汽油賣光。油價亦因供不應求上升，美國汽車協會（AAA）數據顯示，周二的汽油平均價格是每加侖2.98美元（約23港元），是2014年11月以來最高。

當局多招紓困 放寬燃油限制停徵稅

多州設法解決今次燃油短缺危機，佛羅里達、北卡州、弗吉尼亞和喬治亞州連同聯邦監管當局，放寬對司機和燃油限制，尋求加快燃油供應速度，喬治亞州另暫停徵收汽油銷售稅到周六。運輸部周二（11日）表示，正評估暫停執行《瓊斯法案》（Jones Act），確保有足夠燃油供應部分州份。該法案規定在美國港口間運送商品的船要在美國製造，並聘用美國船員，放寬規定將容許外國油輪從墨西哥灣沿岸地區，運送石油產品到東岸。有關豁免須國土安全部批准。

墨西哥灣煉油廠減產

事故亦令墨西哥灣沿岸地區依賴「殖民管道」網絡輸送成品油的煉油廠被迫應變。道達爾 （Total SE）已縮減在得州阿瑟港（Port Arthur）煉油廠的汽油生產，雪鐵戈石油（Citgo Petroleum）正研究供應油品到受影響市場的其他方法。

聯邦調查局（FBI）指勒索攻擊是名為「黑暗面」（DarkSide）的網絡犯罪集團發動，網絡保安專家相信該組織位於俄羅斯或東歐。俄羅斯駐美國大使館已否認俄方涉事，美國總統拜登周一也表示暫無證據顯示與俄羅斯有關。目前未知黑客向「殖民管道」公司勒索的金額，油管公司亦未有表示會否支付贖金。

（路透社/MarketWatch/BBC）