共和黨反特朗普領袖 切尼女兒被革黨內要職

口頭表決免「第三交椅」職務

共和黨眾議員昨日舉行閉門會議，僅用了數分鐘即以口頭表決方式，解除利茲的「眾議院共和黨會議」（House Republican Conference）主席（即該黨眾院第3號人物）職務，但利茲仍是懷俄明州的聯邦眾議員。其後利茲向傳媒表明會領導作戰，將共和黨帶回去「保守主義的基本原則」，「我們不能同時擁抱大謊言和擁抱美國憲法」。她又矢言會力阻特朗普重回白宮。

美國傳媒指，利茲在會上發言稱不能讓特朗普拖共和黨後腿，令他們成為前者對民主所作的破壞的同謀，有議員對她報以噓聲，亦有議員站立鼓掌。金辛格是共和黨少有支持利茲的眾議員，他形容利茲唯一所犯的罪是堅持說出真相。

促與特朗普劃清界線

逾百黨員威脅另組新黨

利茲周二在眾議院演說時，批評前總統特朗普重複錯誤聲稱去年大選被竊取，為美國帶來前所未有的威脅，又強調對謊言保持沉默只會壯大說謊者的膽，自己不會坐視不理。

另外，路透社指過百名共和黨前官員及議員等，周四（13日）會聯署要求共和黨跟特朗普劃清界線，否則將支持另組新黨。牽頭者包括2018年曾以特朗普政府官員身份匿名投書《紐約時報》狠批特朗普的泰勒（Miles Taylor），他形容共和黨已經「壞掉」，「現在是時候理智者反抗激進者」。聯署者包括前任的大使、州長、國會議員和內閣部長等，他們表明希望共和黨能重返「有原則的領導」，拒絕分化和陰謀論，否則將會面對一個真正為共和黨人而戰，以及反對謊言和煽動恐慌的新政黨。

（金融時報/路透社/CNN）