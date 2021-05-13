7年來最嚴重衝突 以巴領導各有盤算

哈馬斯鞏固「頑強抵抗者」形象

《耶路撒冷郵報》的分析指出，無論新一輪衝突如何收科，控制加沙的哈馬斯已在巴人心目中加分，首先它成功「騎劫」了巴人在東耶路撒冷阿克薩清真寺反對被逼遷的示威，當時哈馬斯軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）警告以色列要為此「付出沉重代價」，隨即耶城許多巴人高呼口號讚揚戴夫及哈馬斯。第二，哈馬斯周一決定向耶路撒冷發射大量火箭炮，展示出它是可靠的「抵抗組織」，並準備為採取一切行動以支持耶城的巴人，以及阻止以色列的「猶太化」計劃。第三，哈馬斯迄今在許多巴人眼中，是唯一願意挺身對抗以色列以捍衛伊斯蘭教第三聖地阿克薩清真寺的巴勒斯坦派系。第四，哈馬斯希望透過今次示威，突顯巴人自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在應對危機上的無能，將對方描繪成軟弱領袖。

《耶路撒冷郵報》指出，阿巴斯上月底押後巴勒斯坦議會選舉，拒讓哈馬斯透過選舉展示其實力，但今次事件讓哈馬斯可顯示自己在巴勒斯坦舞台仍有着重要角色及受巴人歡迎。《紐約時報》亦引述分析指出，新一輪的衝突使哈馬斯重振其逐漸消失的抵抗運動光環，因自2007年哈馬斯上台後，許多加沙人視之為專制統治及管治不善，已漸失去民眾支持。

內塔尼亞胡獲政治喘息空間

至於今次衝突也給予內塔尼亞胡政治喘息空間，因執政12年的他本月初無法如期籌組新政府，讓對手「擁有未來」黨黨魁拉皮德（Yair Lapid）有3周時間組閣，後者成功與否取決於極右猶太政黨及阿拉伯伊斯蘭政黨能否放下分歧合組政府，但今次衝突降低了這可能性，因為反對針對加沙的阿拉伯政客與堅決支持以色列採取強硬路線的右翼政客，要在這形勢下合作變得更為困難。隨着以巴局勢升級，以色列阿拉伯政黨領袖曼蘇爾．阿巴斯（Mansour Abbas）周一取消加入籌組新政府的談判。

（耶路撒冷郵報/紐約時報）