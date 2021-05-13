以巴衝突升級 聯國特使憂全面戰爭 哈馬斯指揮官被殺 以兵1死本周戰事首見

哈馬斯轟逾千火箭炮 以「鐵穹」漏網

以軍昨日稱加沙的武裝組織自周一起發射逾1500枚火箭炮，其中850枚落在以國或被「鐵穹」防空系統攔截，其餘則落在加沙。但跟以往不同的是，哈馬斯以更密集方式進攻，以國傳媒更指哈馬斯似乎首次展示可在數分鐘內狂轟過百枚火箭炮，令「鐵穹」防線窮於應對，漏網之魚增多。

哈馬斯同時展示其攻勢有力深入以色列境內，甚至遠至特拉維夫及其本古里安國際機場。加沙學者形容哈馬斯想向以色列展示巴人抵抗遠比其想像中精密。

哈馬斯攻勢升級的其一導火線是以軍周二炸毁加沙沿海一棟樓高12層的建築。以方指控哈馬斯將其用於「軍事目的」，法新社記者也指建築內有數名哈馬斯成員，但哈馬斯強調那是住宅大廈，隨即向特拉維夫和南部大城貝爾謝巴發射210枚火箭炮，不但迫使本古里安機場停航，南部一條能源管道亦被擊中。

以軍空襲加沙報復 稱殺導彈科技主管

以色列即對加沙施以連串空襲報復，國家安全局昨日宣稱已殺死16名哈馬斯成員，包括當地最大城市加沙市的指揮官埃薩（Bassim Issa）、網絡及導彈科技主管塔赫拉（Jomaa Tahla），以及哈馬斯武器製造部門的13名成員。哈馬斯其後確認埃薩被殺。以色列總理內塔尼亞胡昨日威脅指，「如有需要將出動鐵腕」鎮壓巴人示威。

加沙衛生部門指當地自周一起至少53人被殺，包括14名兒童，另有逾300人受傷，以色列一方則稱有6人喪生，包括一名士兵死於加沙附近的反坦克導彈攻擊，是一連3日戰鬥中首有以軍陣亡。西岸亦有以軍開槍，巴人當局指共兩名巴人喪生。

巴人社區族裔關係緊張 以城市緊急狀態

以色列國內多個城市的阿拉伯社區陷於種族緊張，其中鄰近特拉維夫的盧德市更進入緊急狀態。盧德的阿拉伯社區早前聲援示威中有一名阿拉伯人騷亂中喪生，周二喪禮後再現巴人示威者與以色列警方的激烈衝突，甚至有猶太教堂和店舖起火。市長形容市內儼如「內戰」，總統里夫林昨日指控「嗜血的阿拉伯暴徒」煽動「集體迫害」。

聯合國中東和平進程特使溫尼蘭（Tor Wennesland）促雙方立即停火，警告正邁向「全面戰爭」，代價只會落在平民身上。聯合國安理會昨日就以巴局勢召開第二次緊急會議，消息人士指美國在較早前的會議叫停安理會發公開聲明，憂損害華府幕後斡旋停火的努力。白宮周二稱，以方有合法權利在火箭炮襲擊中保護自己，但亦就巴人待遇向以色列施壓，稱耶路撒冷必須是共融之地。中方中東問題特使翟雋對以巴緊張局勢升級深表憂慮，呼籲各方特別是以方保持克制。

哈馬斯領袖哈尼亞確認收到埃及和卡塔爾聯絡要求調解，重申不論以方打算繼續升級抑或停火，哈馬斯都準備好應對。

（法新社/路透社/BBC/金融時報）