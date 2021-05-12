逃亡泰國控非法入境 緬記者面臨遣返

傳媒人籲聯國難民署救5人

廣播機構緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma，DVB）的總編輯埃錢乃（Aye Chan Naing）周一發表聲明稱，5名緬甸人周日在泰國警方於北部清邁一次搜查行動中被捕，包括緬甸民主之音3名逃避當局追捕的記者。DVB指出，自2月1日軍方發動政變以來，數以千計民眾被軍警拘捕，包括數十名新聞工作者，這5人是為躲避軍方鎮壓而潛逃出境。埃錢乃呼籲泰國當局不要驅逐他們，「如果他們被遣返，將有性命危險」，又呼籲聯合國難民署高級專員為被捕5人提供協助。

泰國警方表示，5人因涉嫌非法入境被捕，將根據法律被遣返，但由於新冠疫情關係，他們會被扣留14天，然後才轉交入境部門。泰國海外記者俱樂部周二發表聲明，稱被捕的緬甸人若被遣返，將「肯定面對拘捕和檢控，甚至更壞情况」。

DVB是緬甸著名廣播機構，今年3月時被軍方吊銷營運執照，不少記者展開逃亡，但DVB之後繼續在社交平台facebook的專頁繼續報道和更新示威和鎮壓消息，並透過衛星電視廣播。

（路透社/法新社）