以巴互炸28死逾百傷 加沙重創 美歐促雙方克制 安理會召緊急會議

以國「鐵穹」攔九成火箭炮 兩平民喪生

以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）指控哈馬斯自周一以來，從加沙發射逾300枚火箭炮，超過九成被以國「鐵穹」防空系統攔截，最少6名以色列人受傷。緊急醫療機構稱，南部城市亞實基倫兩名女子被來自加沙的火箭炮殺死。以軍則出動戰機和攻擊直升機，稱空襲針對加沙130個「軍事目標」，包括製造和儲存武器的設施、訓練場和指揮官住所等，但承認未能證實空襲有否影響當地平民，又稱當地平民傷亡有可能是巴人的火箭炮誤射所致。

昨日繼續有火箭炮從加沙發射，哈馬斯卡薩姆旅（Qassam Brigades）揚言要將加沙北方的以國南部社區阿什凱隆（Ashkelon）變成「地獄」。伊斯蘭聖戰組織確認兩名指揮官在空襲喪生。

以總理斥哈馬斯越紅線：強力回應

今次衝突源於以色列法院早前裁定，東耶路撒冷巴人社區謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）一處業權由猶太殖民組織持有，下令6個巴人家庭遷走，觸發巴人連日示威，最高法院押後上訴裁決。巴人示威集中在舊城一帶，包括伊斯蘭教第三大聖地阿克薩清真寺所在的聖殿山。當地周一的示威演變成激烈衝突，造成逾300名巴人和21名以警受傷。有影片顯示警方向阿克薩清真寺發射閃光彈和催淚彈，示威者則向警方投擲雜物，清真寺內部煙霧瀰漫，猶如戰場。衝突正值穆斯林齋戒月，時機尤其敏感，哈馬斯同日發最後通牒，要求以國安全部隊撤出該地區和謝赫賈拉，並在死線後向耶路撒冷發射火箭炮，是2014年來首次。內塔尼亞胡斥哈馬斯越過紅線，稱會作出強力回應。

以色列約兩成人口是阿拉伯人，多個阿拉伯社區出現親巴勒斯坦集會。當地傳媒報道，在盧德（Lod）有猶太人向示威的阿拉伯人開槍，造成一人死亡，警方稱已拘捕一人，惟沒交代細節。巴勒斯坦紅新月會昨稱，至今逾700名巴人在耶路撒冷和西岸與以國安全部隊的衝突中受傷。

美國國務卿布林肯、英國外相藍韜文和歐盟外交和安全政策高級代表博雷利要求立即停止火箭炮攻擊，促各方克制。聯合國安理會周一就以巴局勢召開緊急會議。有巴勒斯坦官員稱，常在以色列和哈馬斯之間斡旋的聯合國、埃及和卡塔爾正嘗試制止衝突。

阿拉伯聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）批評以國發動「無差別且不負責任」的空襲，要為耶城局勢升級負責。

（BBC/法新社/路透社/衛報）