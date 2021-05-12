以色列領事：「綠色通行證」增青年接種意欲

認追蹤App引私隱關注：成功需民間合作

早在疫情爆發初期，去年3月以色列政府已下令關閉所有學校、禁止10人以上聚會，並禁止所有外國人入境，嚴防疫情自境外輸入。防疫措施得宜是控制疫情的關鍵，以色列駐港總領事詩愛華本月初對本報表示，以國防疫工作最大挑戰是如何在發展經濟和公共衛生（防疫）間取得平衡，學校停課令在職父母其中一人要留家照顧小孩，勞動力受影響，此外該國很早就關閉邊境，對旅遊業和酒店業產生巨大影響。

至於以色列在疫情期間推出手機應用程式（App），蒐集個人手機位置資訊，以便追蹤與確診者曾接觸的人，惹來私隱安全爭議。詩愛華承認社會上的確有聲音關注私隱問題，惟稱社會普遍理解科技在應對疫情的重要，強調其有效性取決於全民合作。

為重啟經濟，以色列政府今年2月發行「綠色通行證」給完成兩劑疫苗接種或染病後康復的人，規定進入公共場所或參加集會活動出示通行證，作為健康證明。詩愛華認為做法非常見效，她形容「綠色通行證」是一種激勵措施，對25至45歲年齡層尤其有效，這些人可能自恃年紀輕，最初沒動力打疫苗，通行證可吸引他們接種，通行證的長遠目標是讓國民在國內外旅遊時不受隔離檢疫限制。

憂變種病毒 對放寬措施態度謹慎

以色列衛生部數據顯示，該國約900萬人口中已有逾500萬人注射了兩劑疫苗，佔總人口逾六成，而16歲以上國民疫苗接種率超過80%。該國主要接種BioNTech-輝瑞疫苗，正擴大接種對象至16歲以下的公民。隨着疫情緩和，該國上月起放寬部分防疫限制，包括取消戶外口罩令，詩愛華說：「我們不能說已完全戰勝疫情，對於大規模感染和病毒變種仍存在擔憂，我們對放寬措施持謹慎態度。」她指當局對室內活動極為謹慎，未打疫苗者可返回工作崗位，若是教師未接種，須每隔數天提交病毒測試結果。

明報記者