印度疫情衝擊全球航運、製藥、成衣、金融

全球海員12％來自印度

全球八成貨品貿易由船舶運送，而全球170萬海員中逾20萬來自印度（約12％）。隨着印度疫情惡化，許多國家禁止印度航班入境，令印度工人轉往全球各地的港口及讓船員換班變得不可能。國際航運商會秘書長普拉滕（Guy Platten）稱，若印度疫情未能解決，可能導致船員人手嚴重短缺，阻斷全球供應鏈。

印度是全球最大仿製藥供應國，但印度製藥商所用的原材料七成來自中國，鑑於印度確診激增，這一供應鏈變得脆弱。4月底，中國四川航空暫停飛往印度的貨運航班15天，促使印度最大藥物出口組織致函印度駐北京大使，要求介入，強調停飛可能對供應鏈產生「連鎖效應」。

印度也是全球最大紡織品出口國之一，但紡織業正面對勞工短缺問題。據諮詢公司Wazir Advisors數據，在主要成衣生產中心德里和班加羅爾，確診病例很高，工人缺席率高達50%。印度也是全球皮革及皮製品主要出口國，近期嚴峻疫情導致大規模停工和熟練人手短缺。

由於勞工成本低，全球許多大銀行和會計行將大量資訊科技及營運工作外判到印度。印度國家軟件及服務公司協會數據顯示，印度有近440萬人受僱於資訊科技和業務流程管理行業，在疫情衝擊下，相關印度員工的工作受到影響，部分公司已採取應對措施，包括將工作轉移到其他國家、鼓勵員工在家工作及延長工作項目的死線。

（CNN）