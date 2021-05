【明報專訊】英國廣播公司(BBC)報道,世衛將變種病毒由「受注意的變種」(variant of interest)升級至「受關注的變種」(variant of concern),必須有證據顯示至少符合多項準則其中一個,包括更容易傳播、導致病情更嚴重、降低抗體的中和作用,或減低治療和疫苗的效用。世衛官方網站沒有列明其對於新冠病毒變種的分類,但根據美國疾病控制及預防中心,變種新冠病毒可被依次分為「受注意的變種」、「受關注的變種」和「高風險的變種」(variant of high consequence)。