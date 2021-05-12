印度變種病毒列「關注級」 世衛警戒升 指更易傳播威脅全球 稱暫沒證據減疫苗效用

世衛主管新冠病毒疫情的流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，已有資訊指出B.1.617的傳染性更強，初步研究亦顯示，免疫系統對印度變種病毒的「中和反應有所降低」，意味抗體對付B.1.617的效能似乎較低。但她同時強調目前「沒有證據顯示現有的病毒檢測、藥物或疫苗，對印度變種病毒株效果較差」。世衛在聲明中亦強調，根據現有資訊，新冠疫苗在預防感染這種變種病毒者出現重症和死亡方面仍然有效。世衛指出，B.1.617已傳播至全球逾30個國家。

B.1.617蔓延逾30國 印度疫情未受控

世衛此前已將在英國、巴西和南非發現的變種病毒被列為「受關注的變種」，它們都被認為比原病毒傳染力更強、更致命和使疫苗效果變差，必須加強追蹤和分析。

首先發現B.1.617病毒的印度，疫情未有受控迹象。該國衛生部昨表示，過去24小時新增329,942宗確診、3,876人死亡。北部官員庫馬爾（Ashok Kumar）周一稱，在貧窮的比哈爾邦和北方邦之間的布克薩爾（Buxar）地區，有約40具屍體被冲上恆河河岸，可能來自北方邦。庫馬爾說：「我們已指示有關官員處理所有屍體，將之掩埋或火化。」一些傳媒報道，被發現的屍體多達100具。

恆河漂屍 貧民斥私院斂財「沒錢火化」

新德里電視台引述官員報道，這些屍體已發脹及部分被燒過，在河裏浸了幾天，可能是在恆河沿岸火化新冠死者時將之丟入河裏的做法。當地居民及記者向BBC和法新社稱，他們估計這些屍體被丟到河中，因為火葬場不堪負荷，或因為家人買不起火葬用的柴木；也有人指出用於火化的木材短缺，以及葬禮費用上漲，令一些家庭被迫將死於新冠病毒的親人遺體直接丟到河裏。當地居民莫漢（Chandra Mohan）說：「私立醫院在搶劫人，普通百姓根本沒錢請神職人員，也沒有更多的錢在河邊火化親屬遺體。單是把遺體從救護車弄出來，他們就索價2000盧比（約212港元）。恆河已經成為人們最後的選項。」

傳媒停屍間點算 質疑官方報細數

官方早前公布的確診和死亡人數連日破頂，但專家及傳媒普遍相信實際數字更高。古吉拉特邦主要老牌報章Sandesh今年4月開始派記者到醫院點算每日死亡人數，數據往往較官方公布高幾倍甚至10倍。例如4月11日，在該邦的艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）一間專治新冠患者的公立醫院，記者守在停屍間外，在17小時內點算到69具遺體，但當局翌日公布該市只有20宗死亡。4月16日，記者採訪市內21個火葬場，點算屍袋和火葬柴堆、查閱登記冊，又訪問火葬場工人等，發現儘管這些屍體都嚴密處理，但大部分死因只被列為「病故」，截至晚上記者點算到200多具屍體，但翌日當局公布當地只有25人死亡。

古吉拉特邦政府否認「報細數」，但《印度報》亦有類似報道，該報章稱取得資料顯示，4月16日該邦7個市有689具屍體按新冠病毒規定被火化或埋葬，但官方公布全邦當日只有94人死於新冠肺炎。

（法新社/BBC/華爾街日報）

（抗疫新階段）