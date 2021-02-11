WSJ：蓋茨晤富豪淫媒 成離婚導火線

梅琳達兩年前已洽離婚律師

知情人士和相關文件顯示，為解決和蓋茨超過20年的婚姻問題，梅琳達至少從2019年開始就接洽多家律師事務所。雖然蓋茨夫婦沒在離婚聲明中說明分開原因，但「比爾及梅琳達‧蓋茨基金會」一名前僱員透露，梅琳達很在意的一個問題是蓋茨被揭曾與後來在獄中自殺身亡的富豪淫媒愛潑斯坦有往來。該名前僱員表示，在和蓋茨於2013年一起與愛潑斯坦見面後，梅琳達就對蓋茨表示對愛潑斯坦感到不自在和擔憂，但蓋茨和部分基金會人員之後繼續與愛潑斯坦接觸。

蓋茨於2019年在他與愛潑斯坦的關係曝光後，承認兩人曾見面，但沒有任何商業往來或朋友關係。蓋茨的發言人亦曾代他表示，對曾與愛潑斯坦接觸感到遺憾，形容是「判斷失誤」。

去年初，蓋茨夫婦出乎意料地表示不會如往年般出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，幾個月後，蓋茨就辭任微軟和巴郡董事局職位，稱要專心慈善活動。報道稱，蓋茨夫婦當時已展開「分身家」談判，雙方都有律師團隊代表，並有中間人負責調停。

（華爾街日報）