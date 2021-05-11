緬詩人拘留一夜亡 妻稱遺體被摘器官

醫院告知生前心臟有問題

45歲的克蒂生前曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。克蒂的妻子昭素（Chaw Su）表示，自己和丈夫上周六（8日）在中部城鎮瑞保（Shwebo）遭軍警押走問話，當地被視為抵抗政變的核心地區。昭素含淚接受英國廣播公司（BBC）緬語版訪問，說：「他們早上打電話給我，要我到蒙育瓦（Monywa，離瑞保約100公里）的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類……但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內臟都被摘除。」她說，她在醫院時被告知克蒂有心臟問題，但她不想看死亡證明，因為她肯定那不是真的。昭素說，軍方本來打算將克蒂下葬，但她要求軍方歸還遺體。昭素沒有說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示，克蒂在盤問中心被虐待後，於醫院死亡。

政變後已知第三名被殺詩人

克蒂是自政變以來最少第3名被殺的詩人，是3月初在蒙育瓦示威時被槍殺的另一名詩人祈宅榮的朋友。克蒂原為工程師，2012年辭掉工作專注寫詩，並靠販賣雪糕和蛋糕為生。他曾於政變發生兩周後寫下：「我不想做英雄，我不想做烈士，我不想做弱者，我不想做傻瓜，我不想支持不公不義。如果我只有一分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」（I don't want to be a hero, I don't want to be a martyr, I don't want to be a weakling, I don't want to be a fool. I don't want to support injustice. If I have only a minute to live, I want my conscience to be clean for that minute.）

他近期表示，自己是結他手和詩人，不會開槍，但這種想法開始轉變，並說：「我的子民被槍擊，而我只可以用詩回應。但當你肯定自己的聲音被當耳邊風，那麼你就要小心地選擇一把槍。我會開槍。」

（路透社/中央社）