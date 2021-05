緬詩人拘留一夜亡 妻稱遺體被摘器官

醫院告知生前心臟有問題

45歲的克蒂生前曾寫下「他們朝頭部射擊,卻不知革命其實在心中」的名言。克蒂的妻子昭素(Chaw Su)表示,自己和丈夫上周六(8日)在中部城鎮瑞保(Shwebo)遭軍警押走問話,當地被視為抵抗政變的核心地區。昭素含淚接受英國廣播公司(BBC)緬語版訪問,說:「他們早上打電話給我,要我到蒙育瓦(Monywa,離瑞保約100公里)的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類……但當我抵達現場時,他卻在停屍間,內臟都被摘除。」她說,她在醫院時被告知克蒂有心臟問題,但她不想看死亡證明,因為她肯定那不是真的。昭素說,軍方本來打算將克蒂下葬,但她要求軍方歸還遺體。昭素沒有說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。緬甸援助政治犯協會(AAPP)表示,克蒂在盤問中心被虐待後,於醫院死亡。

政變後已知第三名被殺詩人

克蒂是自政變以來最少第3名被殺的詩人,是3月初在蒙育瓦示威時被槍殺的另一名詩人祈宅榮的朋友。克蒂原為工程師,2012年辭掉工作專注寫詩,並靠販賣雪糕和蛋糕為生。他曾於政變發生兩周後寫下:「我不想做英雄,我不想做烈士,我不想做弱者,我不想做傻瓜,我不想支持不公不義。如果我只有一分鐘可活,我希望我的良知在那一刻是純潔的。」(I don't want to be a hero, I don't want to be a martyr, I don't want to be a weakling, I don't want to be a fool. I don't want to support injustice. If I have only a minute to live, I want my conscience to be clean for that minute.)

他近期表示,自己是結他手和詩人,不會開槍,但這種想法開始轉變,並說:「我的子民被槍擊,而我只可以用詩回應。但當你肯定自己的聲音被當耳邊風,那麼你就要小心地選擇一把槍。我會開槍。」

(路透社/中央社)