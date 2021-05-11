以巴衝突激化 哈馬斯火箭炮射向耶城

謝赫賈拉近期有6個巴人家庭住戶面臨猶太極端主義者的逼遷，引發巴人抗議浪潮，情况近期轉趨暴力，巴人示威者連日在伊斯蘭聖地阿克薩清真寺外面跟以色列警察爆發衝突。紅新月會指昨日衝突最少造成305名巴人受傷，當中7人危殆，以國警方則指有21名警員受傷。當地醫護人員指控以警涉嫌向示威者頭部直射橡膠子彈。

最高法院原定昨審訊巴人家庭上訴，但在司法部長要求下推遲。當局又下令被視為挑釁巴人的國旗遊行改道，禁止猶太人極端組織搞手按原計劃前往聖殿山，亦即阿克薩清真寺的所在地——該遊行旨在慶祝以色列在1967年六日戰爭攻佔東耶路撒冷的節日「耶路撒冷日」。

（路透社）