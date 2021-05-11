福奇撐高風險季節才戴口罩

美實際死亡數或比官方公布高

在美國廣播公司（ABC）訪問中，福奇表示贊成「是時候開始放寬室內戴口罩的要求」，且美國疾病控制及預防中心（CDC）快將更新指引。

福奇同日接受全國廣播公司（NBC）訪問，說：「更大比例的人口接種了疫苗，在像今秋或今冬的季節出現爆發的機會愈低。」他強調戴口罩可減低感染呼吸系統疾病風險，剛過的秋冬彷彿沒有流感季節，全因大家習慣了戴口罩，做足衛生措施。他又表示，認同有分析指出美國實際可能有逾90萬人死於新冠疫情，遠高於官方公布的逾59萬。

美國目前約有58%成年人接種了最少一劑疫苗，政府期望到7月4日國慶這比例可增至七成。CDC目前建議，完成接種人士可以在戶外不戴口罩做運動和參加小型聚會，但在人流密集的室外或如商場、劇院等室內公共空間，任何人都要戴口罩。

（CNBC/CNN/路透社）

（抗疫新階段）