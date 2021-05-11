大馬疫情惡化 再度全國封城

馬來西亞周一之前的5天每日新增逾3000宗病例，累計確診逾44.5萬人。首相慕尤丁昨宣布，即日起禁止所有社交聚會，教育設施要關閉。他說，僱主須讓員工在家工作，行政人員只限30%回公司上班。即將來臨的伊斯蘭開齋節也禁止互訪，但允許不超過50人，到原可容納超過1000人的清真寺做開齋節祈禱；若清真寺只能容納少於1000人，則只允許20人。慕尤丁在聲明中說：「馬來西亞正面臨可能引發全國危機的第3波疫情。」他表示，由於存在傳染率更高的新變種病毒，加上公衛體系面臨的壓力日增，有必要實施封城。

英德西班牙抗疫鬆綁

另一邊廂，歐洲不少國家展開接種疫苗一季後迎來抗疫曙光，英國首相約翰遜周一將宣布放寬防疫措施，包括開放酒吧、餐廳，容許最多6人或兩個家庭在室內一起餐飲。戲院、博物館，乃至一些大型室內場館亦將重新開放。該國已有逾三分之二的英國成年人接種了一劑疫苗。德國就通過新法，由周日起批准該國完成接種新冠疫苗的逾700萬人，豁免受社交接觸、宵禁限制，在接受理髮等服務、預約購物時亦毋須展示病毒檢測陰性的證明。

上周六深夜，西班牙也撤銷了去年10月頒布的緊急狀態，民眾半年來首次可自由在國內出行，毋須顧忌每天晚11朝6的宵禁令，可以上餐館和社交聚會等。多地有民眾上街慶祝，巴塞隆拿有民眾形容「像過年」。

另外，歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）周日表示，當6月與牛津-阿斯利康的疫苗合約完結，不會再加訂。歐洲委員會上月控告阿斯利康未能依時供貨。歐洲委員會上周五宣布歐盟跟BioNTech-輝瑞簽了新約，在今年至2023年獲18億劑疫苗。

（法新社/路透社/星洲日報/中央社）

（抗疫新階段）