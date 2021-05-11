黑客襲油商阻全面供應 美東多州頒緊急狀態令

油管商：本周內大體上恢復營運

「殖民管道」旗下的油管長逾8850公里，由南部得州一直延伸至東北的新澤西州及紐約港，每天從墨西哥灣的煉油廠輸送250萬桶燃料，佔東岸燃料供應45%，它亦服務全國部分交通樞紐，包括最繁忙的亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場。由於「殖民管道」的主要管道到周日仍未恢復運作，可能影響東岸地區燃料供應，運輸部周日採取紓緩措施，向阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、新澤西和紐約等17個州及華盛頓市發布緊急狀態，允許這些份州獲得臨時豁免，能經陸路運送汽油、柴油、航空燃料及其他精煉油品。

美國過去一個周末部分地區出現搶購汽油情况，汽油價格周日傍晚一度急升4%。石油市場分析師夏爾馬 （Gaurav Sharma）指出，目前大量燃料滯留在得州的煉油廠，在臨時豁免令下，雖容許石油產品經陸路運輸，但遠不及管道運輸的容量，部分煉油廠要減產，以免迫爆儲存設施，「除非周二前能解決，否則麻煩大了。首當其衝受影響的地區是亞特蘭大和田納西州，然後骨牌效應會波及紐約」。「殖民管道」關閉管道可能令美國需要再次增加石油進口，暴露該國能源弱點。顧問公司Energy Aspects的石油產品研究主管坎貝爾（Robert Campbell）表示，若輸油管道問題未能盡快解決，美國汽油和柴油價格必須大幅上升，以吸引來自歐洲的油品入口。

黑客組織「黑暗面」網頁聲明稱求財

英國廣播公司及路透社報道，今次發動勒索軟件攻擊者是名為「黑暗面」（DarkSide）的網絡犯罪集團，它上周四（6日）滲透殖民管道的網絡，兩小時內取得近100GB數據，並將數據鎖住在一些電腦及伺服器上，上周五威脅該公司若不付贖金，就會在網上公開數據。截至周日傍晚，4條主要燃料管道仍然關閉，但在終端和交付點之間一些小型管道已恢復運作，惟全面重啟無期。

波士頓網絡安全公司Cybereason總裁迪夫（Lior Div）指出，「黑暗面」雖是新成立，但組織性很強。他們不單有電郵名單、受害人電話熱線，更有新聞中心及「行動守則」。Cybereason指出，「黑暗面」似乎由資深黑客組成，已有40多個組織受害，要求贖金為20萬至200萬美元（約156萬至1560萬港元）。英國網絡安全初創公司Digital Shadows創辦人之一查普爾（James Chappell）認為，「殖民管道」遭攻擊可能與新冠病毒疫情下在家工作有關，因工程師在家遠端進入控制系統，操作油管網。查普爾相信，「黑暗面」購買了如TeamViewer、Microsoft Remote Desktop等遠端桌面軟件相關的帳戶登錄詳細資料，再利用相關資料撞破登入。

一份以「黑暗面」名義發表的新聞稿周一（10日）在相信是該組織的網站發表，該份題為「關於最新新聞」的聲明提到他們施襲的「目標是發財，而不是為社會製造問題」，但未提到叫價。路透社稱反複向該網站留信息，但未獲回覆。

（金融時報/BBC/福布斯）