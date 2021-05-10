用戶新條款5‧15死線 WhatsApp逐步限功能

不能打開對話列表 不會收通知

條款的更新內容主要是讓WhatsApp跟facebook及旗下程式Instagram和Messenger分享資訊，包括聯絡和帳戶資訊，但不包括已加密的信息內容。WhatsApp指出更新安排的對象主要是利用程式與客戶聯絡的商業用戶，以讓後者跟fb分享數據。然而外界憂慮此舉會為更廣泛數據分享「打開大門」，對用戶私隱產生潛在影響。新條款原定2月8日生效，拒絕者帳戶會被停用。

惟受到全球多國用戶關注後，WhatsApp把條款生效日期延後到本月15日。WhatsApp上周五再調整有關安排，表示即使在5月15日未有同意新條款，帳戶都不會即時被刪除或停用功能。不過未有同意條款的用戶在5．15「死線」後，最初將不能打開對話列表，但可回應語音及視像通話。用戶若啟動通知功能，可按下然後閱讀或回覆，或回撥語音及視像通話。再經過數周後，用戶將不會收到來電或通知，WhatsApp亦會停止向用戶手機傳送信息和通話。

fb：大部分同意條款 用戶持續增

fb公關昨接受本報查詢時，轉發WhatsApp發言人之前聲明，指公司過去數月已就有關更新向全球用戶提供更多資料，其間大部分用戶都同意條款內容，而用戶數目持續增長。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨對本報表示，WhatsApp最新的做法跟刪除帳號分別不大，因最終用戶都不能接收到信息。方保僑指事件雖引發過「轉會」潮，但不少人都基於工作等原因繼續使用WhatsApp，例如他亦兼用多個通訊軟件。他承認社交程式的部分功能在於「社交」、「刷存在感」，若轉往其他平台而較少人互動，就會失卻社交效果。他認為，若WhatsApp周六開始限制帳號功能，或會引發第二波「轉會」潮。

（法新社/The Next Web/Android Authority）