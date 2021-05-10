印度新冠康復者染毛黴菌病 醫生關注

新冠康復者的毛黴菌病例近兩周在古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦等印度西岸地區飈升；85%是糖尿病人和過度使用類固醇人士，其餘是本身患有腎病、心衰竭、癌症、接受過器官移植者。馬哈拉施特拉邦的毛霉菌病病例增至200宗。孟買尋常一年只會遇到三、四宗毛霉菌病，但近3個月已逾150宗。

有人切眼保命 專家以「海嘯」形容

資深耳鼻喉科醫生帕特爾（Navin Patel）說：「一場可殺死新冠康復者的毛黴菌病海嘯正在發生。」毛黴菌病是由毛黴目真菌感染的一種非常罕見疾病。毛黴菌孢子在日常環境中無所不在，但一般人只有免疫系統受抑制下，由吸入或皮膚、舌頭接觸到，才會染病。那些孢子可入侵患者的鼻竇、肺部、眼睛、大腦等部位，症狀包括臉痛、發燒、眼底疼痛、鼻竇充血、喪失兩三成視力等。患者須連續靜脈注射21天至8星期的抗真菌藥Amphotericin B治療。很多患者因藥物短缺和付不起藥費治療而病重，即使在治療情况下，死亡率仍可高達50%。愈遲就醫，往往愈可能要做手術摘除眼珠，避免感染上腦以保命，但切除眼球後仍可能喪命。

印度醫生相信，多名新冠康復者罹患毛霉菌病，與接受類固醇治療肺部發炎有關。類固醇能在身體免疫系統對抗新冠病毒時，抑制過度運作衍生的某些損傷，但也令病人的血糖水平升高、免疫力下降而容易患上毛霉菌病。另一可能是，毛黴菌孢子循氧氣輔助器附有的加濕器，傳染新冠患者。

印度衛生部周日公布，單日錄得逾40.3萬宗確診個案，是連續4天超過40宗新增確診；昨公布單日新增死亡個案4092宗，連續第二天突破4000人。首都新德里再延長封城措施一星期。

（印度時報/今日印度）

（抗疫新階段）