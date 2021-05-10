印度新冠康復者染毛黴菌病 醫生關注

【明報專訊】印度的新型冠狀病毒疫情未受控，一種傳染病又在西部的新冠康復者之間爆發，有專家以「海嘯」來形容情况。該種稱為毛黴菌病（mucormycosis）的疾病使一群新冠康復者又要重返深切治療病房和手術室，面對死亡或為保性命需要摘除眼睛，那些糖尿病失控或過度使用類固醇的新冠康復者尤易受感染兼病况嚴重。
新冠康復者的毛黴菌病例近兩周在古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦等印度西岸地區飈升；85%是糖尿病人和過度使用類固醇人士，其餘是本身患有腎病、心衰竭、癌症、接受過器官移植者。馬哈拉施特拉邦的毛霉菌病病例增至200宗。孟買尋常一年只會遇到三、四宗毛霉菌病，但近3個月已逾150宗。
有人切眼保命 專家以「海嘯」形容
資深耳鼻喉科醫生帕特爾（Navin Patel）說：「一場可殺死新冠康復者的毛黴菌病海嘯正在發生。」毛黴菌病是由毛黴目真菌感染的一種非常罕見疾病。毛黴菌孢子在日常環境中無所不在，但一般人只有免疫系統受抑制下，由吸入或皮膚、舌頭接觸到，才會染病。那些孢子可入侵患者的鼻竇、肺部、眼睛、大腦等部位，症狀包括臉痛、發燒、眼底疼痛、鼻竇充血、喪失兩三成視力等。患者須連續靜脈注射21天至8星期的抗真菌藥Amphotericin B治療。很多患者因藥物短缺和付不起藥費治療而病重，即使在治療情况下，死亡率仍可高達50%。愈遲就醫，往往愈可能要做手術摘除眼珠，避免感染上腦以保命，但切除眼球後仍可能喪命。
印度醫生相信，多名新冠康復者罹患毛霉菌病，與接受類固醇治療肺部發炎有關。類固醇能在身體免疫系統對抗新冠病毒時，抑制過度運作衍生的某些損傷，但也令病人的血糖水平升高、免疫力下降而容易患上毛霉菌病。另一可能是，毛黴菌孢子循氧氣輔助器附有的加濕器，傳染新冠患者。
印度衛生部周日公布，單日錄得逾40.3萬宗確診個案，是連續4天超過40宗新增確診；昨公布單日新增死亡個案4092宗，連續第二天突破4000人。首都新德里再延長封城措施一星期。