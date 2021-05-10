蘇獨勢力議席進帳 約翰遜促先聚焦抗疫

統派配票成功 民族黨過半差1席

SNP這次續以64席成為蘇格蘭議會最大黨，但距離過半所需的65席尚差一席，但蘇格蘭綠黨增加兩席去到8席。這意味着獨派兩黨共添3席進帳，成績更勝2016年。蘇格蘭保守黨維持31席，工黨和自民黨分別丟失2席和1席。分析相信，正是統派選民「配票」成功，令SNP無法單獨過半，例如鄧巴頓選區本是SNP攻堅目標，但保守黨選民寧願改投勝算較高的工黨，助其「阻止」獨派增添進帳。不過獨派勢力擴張仍是不爭事實。施雅晴上周六晚上表態，強調選戰結果反映蘇格蘭的意願，約翰遜或任何人都沒有民主合法理據去封殺二次獨立公投。

峰會聚焦疫後復元 強調4地合作

約翰遜及其保守黨政府堅持，2014年蘇獨公投（55%贊成留英﹕45%贊成獨立）已解決這議題。約翰遜致函施雅晴變相否決公投要求，信中強調疫苗分發展示「英國隊（team UK）起了作用」，強調疫後經濟回應仍需4地合作，反過來邀請施雅晴以及威爾斯和北愛爾蘭的首席部隊參與「峰會」，以商討「共同挑戰」和「未來數月以至數年如何合作克服」那些挑戰。一名英國政府官員表示，約翰遜政府的焦點落在疫後復元，「新一屆蘇格蘭政府也必須聚焦於此」。

外界則關注約翰遜政府會否試圖訴諸法律來阻撓二次蘇獨公投，但內閣辦公室部長高文浩昨日在電視訪問上暗示無意這樣做，施雅晴則警告倫敦不可這樣做，形容這會是「荒誕和完全可恥」之舉，代表保守黨政府拒絕尊重蘇格蘭人民的民主意願。

（Politico.eu/衛報/路透社）