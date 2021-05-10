疫苗反彈利保守黨 地選失利工黨內訌 簡世德連任倫敦市長 成績遜預期

革除黨主席 施紀賢被轟找代罪羊

在2019年大選工黨慘敗後，施紀賢翌年春季接任黨魁，聲言要重振工黨，但在這場選舉事與願違。在較早公布結果的傳統票倉哈特爾浦（Hartlepool）國會議席補選，工黨意外慘敗，施紀賢上周五聲言會為結果負責，但在地方議會選舉也失利後，翌日即向副手韋雅蘭（Angela Rayner）開刀，革去她兼任黨主席和全國競選協調員職位，惹來不少爭議。

韋雅蘭被視為黨內溫和派及左翼之間的橋樑，她會保留經黨友選出的副黨魁一職。但施紀賢免去她的黨主席等職務，被批評是要韋雅蘭為整體受挫的選舉結果負責。有影子內閣成員炮轟解職決定絕對可恥，前影子財相麥祖恩也在Twitter批評：「施紀賢昨日說要為哈特爾浦選舉結果和其他失敗承擔全部責任，今日他卻尋找代罪羊。這不是領導，而是懦弱地逃避責任。」

消息：韋雅蘭改任前線影子閣員

《金融時報》稱，施紀賢的盟友上周五晚私下就選舉結果歸咎韋雅蘭，但韋雅蘭的支持者則投訴她的選舉意見被忽視。有前任的前座議員接受政治新聞網站Politico訪問，透露施紀賢阻止韋雅蘭協調哈特爾浦的補選競選工作，反予自己的高級助手查普曼（Jenny Chapman）負責。

但工黨內部稍後傳出，韋雅蘭的角色不會被邊緣化。工黨消息人士指她會繼續在施紀賢團隊擔任高級角色，包括預計更為「面向公眾」的影子內閣職位，有黨內重要成員稱她與工人階級選民建立了聯繫。《衛報》引述黨內人士指，韋雅蘭失去黨主席一職，或是黨高層人事變動的一部分，估計還有更多黨友被炒，包括影子財政大臣杜安妮（Anneliese Dodds）。這場地選令約300名工黨地方議員丟職，施紀賢打算或引入有良好傳媒形象的人選入閣。

工黨票倉被攻陷 300議員丟職

至於另一焦點的倫敦市長選舉，工黨的簡世德（Sadiq Khan）成功連任，55.2%得票擊敗得票44.8%的保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）。雖然簡世德一如預期地勝選，但贏出幅度較5年前競選時收窄，他上周六承諾疫情後會盡力為倫敦帶來更美好的未來，但亦指選舉結果反映英國以至倫敦仍深陷分歧，脫歐造成的傷疤仍未痊癒：「當我們尋求面對未來的挑戰，及努力從疫情中重建，我們須利用這國家復蘇的時刻，治療那些破壞性的分歧。」

工黨連番失利下少有的好消息來自大曼徹斯特，市長貝安德（Andy Burnham）以67.3%得票大捷連任，這名曾在白高敦時代任職閣員的資深政客被博彩公司視為下一任工黨黨魁的熱門人選——儘管他現在不是下議員。

（金融時報/路透社/Politico/衛報）