揭秘密取記者電話紀錄 《華郵》促美司法部解釋

涉通俄門報道 消息稱針對泄密者

3封署示日期為上周一（3日）的司法部信件，分別寄予3名《華郵》記者艾倫‧中島（Ellen Nakashima）、米勒（Greg Miller）和現已離職的恩托斯（Adam Entous），告知他們司法部曾取得他們在2017年4月15日至7月31日的電話通話紀錄，涉及資訊包括電話號碼、通話何時進行和其長度，但不包括通話內容。信件又提到檢察人員曾取得法庭手令可獲取那些記者工作電郵帳戶的「非內容通訊紀錄」，但最終未有到手。

《華郵》指出，司法部罕有在調查消息泄露時動用傳票去取得記者的通訊紀錄，這做法必須獲司法部長批准。報道稱，儘管信件未提到通訊紀錄申請取得的日期，但一名司法部發言人稱，該決定是去年作出——去年幾乎全年都是由巴爾（William P. Barr）出任特朗普政府的司法部長，直至他12月23日離任。

該司法部發言人強調，部門有遵守既定傳媒指引政策，相關調查的針對目標也不是記者本人，而是那些向傳媒披露國防資訊的人士。

美國新聞機構曾多次批評政府企圖攫取記者通訊紀錄以找出消息泄露來源的做法，此前也有一名有份調查「通俄門」的前Buzzfeed、Politico和《紐約時報》記者被取去通訊紀錄，因而惹起風波。

（華盛頓郵報）