地權爭議半世紀 巴人力抗

1948年以色列獨立建國戰爭導致大批巴勒斯坦人流離失所。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）與當年控制耶路撒冷的約旦協定，在該城空地建屋供那些難民付租定居。惟以色列1967年佔領舊城，房屋擁有權輾轉落入Lahav Shomron手中。

巴人憂法院無條件支持猶太人

儘管代表巴人的律師列舉了遠至奧斯曼年代紀錄，證明那些土地房屋是為巴人而建，以及局部土地原地主是可溯至公元1736年的一個阿拉伯人家族，但以色列法院判業權歸該猶太組織，從去年初已下令13個巴人家庭遷走。最新涉及的6個家庭原定要於上周四（6日）前遷出，涉事家庭不想搬走，願向法院立的基金繳租，但拒向猶太團體付租變相承認他們為地主。

以色列最高法院3名法官周一將就此案作出裁決。聯合國人權事務高級專員發言人表示，以色列倘逼遷，將違反國際法義務。約旦外交大臣也說巴勒斯坦人是那些房屋的「合法所有者」。謝赫賈拉巴人居民拉蒂夫憂慮說：「假如以色列法院不顧這案中的事實，無條件支持猶太殖民者，那我們全都注定失敗。」

（阿拉伯新聞/半島電視台/路透社）