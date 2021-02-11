耶城清真寺外以巴衝突200傷 巴人抗議以色列殖民區逼遷 多國籲雙方克制

東耶路撒冷鄰近舊城區的巴人社區謝赫賈拉（Sheikh Jarrah），近日成為巴人眼中猶太人擴張殖民威脅的新焦點，觸發新一輪以巴緊張。以色列法院早前裁定猶太殖民者組織擁有謝赫賈拉一處地方的業權，命令當地6個巴人家庭約40人遷出世代居住的家園。受迫遷的71歲巴人斯卡菲道：「他們要趕走阿拉伯人，那麼他們就能攻陷整個舊城區。」舊城區居民穆罕默德說：「假如我們不在這裏與受害者同一陣線，逼遷事件就會臨到我家、她或他的家，以至在這裏生活的每一個巴人。」

法院明就逼遷裁決 外界憂示威加劇

事件引發巴人過去一周連場示威，部分更跟猶太右翼分子起衝突，以色列當局前後拘捕數十人。到前日適逢伊斯蘭教齋戒月的最後一個星期五，即全球穆斯林團結支持巴人耶城合法權益的「聖城日」。以色列警方早上預先封鎖舊城區許多通道，但數千巴人結束宗教活動後到阿克薩清真寺聚集抗議，其間投擲石頭、瓶子和煙花等，防暴警察發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈反擊，部分閃光彈更射進祈禱室，清真寺職員則一直用擴音器呼籲雙方冷靜。紅新月會指有108人送院，大多為被橡膠子彈所傷。

在1967年六日戰爭期間，謝赫賈拉連同其他原由約旦管控的東耶路撒冷地區，落入以色列手中。以色列官方視之為「耶路撒冷統一」，為此按猶太曆訂立國家假期「耶路撒冷日」，今年公曆時間為當地周日日落到周一黃昏。以色列法院剛好會在周一公布是否受理巴人上訴，外界憂慮會引發更激烈的衝突。哈馬斯武裝組織卡薩姆旅領袖上周威脅以方要為迫害巴人「付上高昂代價」。

內塔尼亞胡政府聲言要鐵腕懲治衝突肇事者，外交部上周五宣稱巴人只是「假借物業私人糾紛作為民族主義理據，挑起耶路撒冷暴力事故」。巴人自治政府主席阿巴斯則指摘以方要為「聖城的危險發展、發生罪無可恕的襲擊」負責。聯合國、美國和歐盟等呼籲各方冷靜克制，其中作為以色列最重要盟友的美國，發言人普萊斯（Ned Price）稱會導致情况惡化的行為都應該避免，包括「在東耶路撒冷進行強行驅逐、殖民活動、拆毀民宅和恐怖主義行為」。海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的6個成員國對逼遷事件表示關注。伊朗最高領袖哈梅內伊則指控以色列「是恐怖分子基地」。

（綜合報道）