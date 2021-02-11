耶城清真寺外以巴衝突200傷 巴人抗議以色列殖民區逼遷 多國籲雙方克制

【明報專訊】由以色列佔領控制的東耶路撒冷近期有巴勒斯坦人住戶面臨被猶太人「逼遷」，惹來巴人連日示威，到上周五（7日）主麻日聚禮後，名勝阿克薩清真寺外再有巴人抗議，以色列警方出動橡膠子彈和閃光彈等驅散，至少205名巴人和18名以色列警員受傷，是耶路撒冷近年最多人受傷的以巴衝突。巴人昨日爆發更多示威，但焦點落在以色列最高法院明日（10日）決定是否受理巴人提出的上訴，外界憂慮判決會導致事態進一步升級。
東耶路撒冷鄰近舊城區的巴人社區謝赫賈拉（Sheikh Jarrah），近日成為巴人眼中猶太人擴張殖民威脅的新焦點，觸發新一輪以巴緊張。以色列法院早前裁定猶太殖民者組織擁有謝赫賈拉一處地方的業權，命令當地6個巴人家庭約40人遷出世代居住的家園。受迫遷的71歲巴人斯卡菲道：「他們要趕走阿拉伯人，那麼他們就能攻陷整個舊城區。」舊城區居民穆罕默德說：「假如我們不在這裏與受害者同一陣線，逼遷事件就會臨到我家、她或他的家，以至在這裏生活的每一個巴人。」
法院明就逼遷裁決 外界憂示威加劇
事件引發巴人過去一周連場示威，部分更跟猶太右翼分子起衝突，以色列當局前後拘捕數十人。到前日適逢伊斯蘭教齋戒月的最後一個星期五，即全球穆斯林團結支持巴人耶城合法權益的「聖城日」。以色列警方早上預先封鎖舊城區許多通道，但數千巴人結束宗教活動後到阿克薩清真寺聚集抗議，其間投擲石頭、瓶子和煙花等，防暴警察發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈反擊，部分閃光彈更射進祈禱室，清真寺職員則一直用擴音器呼籲雙方冷靜。紅新月會指有108人送院，大多為被橡膠子彈所傷。
在1967年六日戰爭期間，謝赫賈拉連同其他原由約旦管控的東耶路撒冷地區，落入以色列手中。以色列官方視之為「耶路撒冷統一」，為此按猶太曆訂立國家假期「耶路撒冷日」，今年公曆時間為當地周日日落到周一黃昏。以色列法院剛好會在周一公布是否受理巴人上訴，外界憂慮會引發更激烈的衝突。哈馬斯武裝組織卡薩姆旅領袖上周威脅以方要為迫害巴人「付上高昂代價」。
內塔尼亞胡政府聲言要鐵腕懲治衝突肇事者，外交部上周五宣稱巴人只是「假借物業私人糾紛作為民族主義理據，挑起耶路撒冷暴力事故」。巴人自治政府主席阿巴斯則指摘以方要為「聖城的危險發展、發生罪無可恕的襲擊」負責。聯合國、美國和歐盟等呼籲各方冷靜克制，其中作為以色列最重要盟友的美國，發言人普萊斯（Ned Price）稱會導致情况惡化的行為都應該避免，包括「在東耶路撒冷進行強行驅逐、殖民活動、拆毀民宅和恐怖主義行為」。海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的6個成員國對逼遷事件表示關注。伊朗最高領袖哈梅內伊則指控以色列「是恐怖分子基地」。