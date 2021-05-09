職場學校成爆疫熱點 東京獎勵在家工作企業

厚生勞動省數字顯示，在4月1日至23日間，日本有463個集體感染涉及至少5人並與家庭無關，其中96個與職場有關，是最多的類別。就連厚生勞動省亦不例外，其轄下的老健局3月底舉行聚餐後爆發集體感染，相信病毒早於同月中已在辦公室蔓延。國立感染症研究所稱，公司會議是集體感染的源頭之一。另一方面，面對傳染力更高的變種病毒，一般防疫措施的效果似乎減弱，如經濟再生大臣西村康稔上周日稱，相信有個案是在戶外戴着口罩下染疫。

變種病毒流行 大阪重症趨年輕化

學校和教育設施佔4月集體感染的13%，較前一波疫情顯著，其中近半與日間托兒所等幼兒設施有關。重症個案亦有年輕化的趨勢，在變種病毒流行的大阪，3月1日至5月2日間約三分之一的重症患者是50歲或以下，比例是前一波疫情的兩倍。

日本再度延長東京都等地的緊急狀態至本月底，但有聲音質疑民眾已對此習以為常，令緊急狀態成效不彰。為進一步控制人流，東京都將向在3個月內安排七成以上員工每周3日在家工作的中小企業，提供最多80萬日圓的獎勵，對象是在本月12日至9月30日間實施的企業。

（日經亞洲/NHK）