國藥獲准緊急使用 世衛專家指長者數據少

SAGE指出，對國藥疫苗能保護18至59歲人士「非常有信心」，但對保護60歲或以上者則「信心低」。SAGE主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）前日在記者會上稱，有關國藥疫苗對60歲以上者效用的數據仍非常少，但沒理由認為該疫苗在這個年齡較大的組別中表現有所不同，但他仍建議國藥集團或各國當局應監察60歲以上及孕婦接種後的情况。

世衛稱，批准使用國藥擴大了「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX） 可採購疫苗的名單，但稱能提供多少疫苗給COVAX，要由國藥集團決定。美國《紐約時報》引述專家指出，中國疫苗供應短缺，即使現在獲世衛批准使用，也未必能立即增加全球供應。中國聲稱今年底前能生產多達50億劑疫苗，但中國官員稱，仍在為生產足夠劑量供國內人口使用的疫苗而努力。

國藥科興疫苗產量難應付全球需求

國藥和科興現時每日生產約1200萬劑新冠疫苗，稍多於當局希望每日接種1000萬劑目標，且該兩公司亦要額外生產5億劑疫苗供其他國家使用。美國智庫外交關係委員會全球衛生專家黃嚴忠說：「這應是中國推行疫苗外交的黃金時間，但問題是中國本身也面對疫苗短缺。」

目前非洲有8個國家已用盡COVAX提供的首批新冠疫苗，包括突尼斯、利比亞、多哥、加納和塞內加爾等，但第二批疫苗到達無期，令人憂慮這會否令非洲面臨新一波疫情。

對於美國支持暫時取消新冠疫苗專利，讓窮國可取得更多疫苗，前日出席歐盟峰會的法國總統馬克龍指摘「盎格魯-撒克遜」國家（Anglo-Saxon，指英美等英語系國家）阻礙了疫苗的全球供應。他指出，相較於阻礙疫苗和原材料出口以及願與窮國分享疫苗相比，美國掀起的知識產權爭議只是枝節問題。

（路透社/紐約時報/CNN/金融時報）