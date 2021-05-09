接種率冠全球 塞舌爾爆發超印度 主要用國藥牛津 疫苗效用惹關注

塞舌爾人口約9.8萬，1月收到阿聯酋捐贈的國藥疫苗後即展開接種計劃，後來加入印度生產的牛津疫苗，目前近七成人口已接種至少一劑疫苗，六成人接種完兩劑，但確診個案卻在最近數周急升。當地衛生部上周二（4日）稱，過去3天共新增497宗病例，累計6373人確診。按數據網站Our World in Data統計，截至上周二，塞舌爾每百萬人的單日新增個案7天移動平均數為1480，是全球最高，遠高第二、三名的馬爾代夫（883）和印度（276）。當局上周收緊防疫限制，包括所有學校停課、維持夜間宵禁，並要求商店、酒吧和賭場提早關門等。

七成人接種至少一劑 六成人打齊

美國智庫外交關係協會全球衛生高級研究員黃嚴忠稱，對考慮部分疫苗的效用和達到群體免疫所需的接種程度而言，塞舌爾是重要參考案例，又提到在以色列和英國等其他接種率高的國家，每日新增個案均已明顯下降。塞舌爾旅遊局總裁弗朗西斯（Sherin Francis）強調，國內仍有部分人未接種疫苗，又稱疫苗預防重症和死亡非常有效，但承認預防感染相對較弱。政府數據顯示，截至上周有1068宗未痊癒個案，較4月底的612宗大幅上升，近65%患者未接種或僅接種一劑疫苗，餘下的則已接種兩劑。

有輿論質疑塞舌爾的個案急升，是否反映其使用的疫苗效用較低。世衛上周五估計，國藥疫苗在綜合所有年齡層的有效率為79%（見另稿）。阿聯酋3月以免疫反應低為由，要求部分接種國藥疫苗的人再接種第三劑，但強調只涉及極少數人。牛津疫苗在美國進行的臨牀試驗顯示有效率為79%，比BioNTech-輝瑞疫苗和莫德納疫苗的95%為低。

專家估計不足49%人有疫苗免疫力

美國智庫蘭德公司流行病學家黃志環（Jennifer Huang Bouey）稱，考慮到塞舌爾所用疫苗和接種進度，估計不足49%人具有疫苗產生的免疫力，又指即使疫苗有效預防死亡，但醫學界趨向認同無法單靠疫苗阻止疫情爆發，檢疫、戴口罩和避免人群聚集應納入公共衛生策略。

重啟旅遊或是加劇塞舌爾疫情的另一因素，但目前未能確認兩者關係。塞舌爾經濟有四分之一依賴旅遊業，當地3月25日起開放遊客入境，入境者只須提供檢測陰性證明，毋須檢疫。

變種病毒同惹關注，該國未有4月確診個案的基因測序數據，但2月曾發現南非變種病毒個案。早前有研究顯示，牛津疫苗或對這種病毒效用較低，國藥疫苗對各種變種病毒的效用數據亦非常有限。智利是南美接種率最高的國家，過半人口接種至少一劑中國科興疫苗，但隨着巴西發現的變種病毒蔓延，仍難敵第二波疫情爆發，其確診者佔人口比例長期高於重災區巴西。

（華盛頓郵報/彭博社/BBC）