SpaceX返航太空人：海上降落較輕柔

NASA隔逾50年再安排夜間海上降落

今次是美國太空總署（NASA）逾50年來首次安排太空船夜間於海上降落，對上一次要追溯到1968年繞月返回地球的「阿波羅8」號。4名太空人去年11月中前往太空站，逗留逾160日。格洛弗（Victor Glover）憶述當日返航時感到身體很沉重，跟動畫角色感受到重力一樣，稱加速造成的重量集中在胸，令他一度難以呼吸。56歲日籍太空人野口聰一則表示，在此之前所搭乘的太空穿梭機或俄羅斯聯盟號太空船，着陸時都會感受到強烈衝擊，但這次搭乘的新太空船因在海面降落，只感受到很輕微的衝擊力，而且在海面上可以感受到被海浪拍打的搖晃感，「有一種回到『水行星』的強烈感受」。

美國自太空穿梭機2011年退役後，要依賴俄羅斯把太空人送上國際太空站，太空船返航會降落在陸地。美國太空總署向SpaceX批出合約，讓後者在美國本土把太空人送上太空，今次是SpaceX首個正式往返國際太空站任務。

（法新社/中央社）