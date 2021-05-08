美國防部：無計劃擊落長五火箭碎片

美國國防部長奧斯汀周四（6日）表示，該火箭末段很可能於格林威治時間周六至周日墜回地球，而有專家推斷會跌落地球北緯41.5度至南緯41.5度的地區，其中以跌落太平洋的可能性最高。奧斯汀表示，中方任火箭跌離軌道是「疏忽」，宇宙大國應該「以安全深思熟慮模式運作」。美國密切注視該火箭末段的墜落軌迹，希望它跌入海洋之類的無人地帶，不致傷害人命，又稱沒有擊落計劃。

華外交部：造成危害風險極低

中國外交部發言人汪文斌周五回應彭博社記者提問，表示火箭末段「採用了鈍化技術處理」，絕大部分部件將在返回大氣層時燒毁，對飛行及地面活動造成危害的風險極低。中方稱，該火箭末段「按國際通行做法」跌回地球大氣層。香港軍事專家梁國樑回應中央社訪問說，那是長征五號B火箭「已用完」的殘骸，不需要控制，不存在「失控」問題。

去年另有一截中國長征5號B火箭返回大氣層時疑似「失控」，有金屬管狀物墜落西非科特迪瓦，數間建築物被毁。

（中央社/彭博社/英國廣播公司）