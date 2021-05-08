跨性別運動員勢戰奧運 女選手斥不公稱遭封口

須低睾酮 專家：不減男性體格優勢

現年43歲的哈伯德在2013年接受變性手術前，都有參加男子舉重賽事。2015年國際奧委會（IOC）修改指引，容許任何跨性別運動員以女性身分作賽，條件是他們首次比賽前最少12個月維持睾酮水平低於每升10納摩爾。這令哈伯德合資格競逐女性的奧運參賽席位，但很多科學家質疑，指引無助收窄那些以男性身分渡過青春期的跨性別人士在生物學上的優勢，例如骨骼和肌肉密度。

IWF這次因應新冠疫情運動員出賽機會減少，故將爭取奧運入場券的指定參賽數目由6個減至4個。新西蘭奧運舉重代表隊教練肯特（Simon Kent）確認，哈伯德符合IWF的新要求。新西蘭奧委會也指，哈伯德「非常可能」會獲分配參賽名額。

前奧運選手稱女性「被奪平等」

這變化直接衝擊其他新西蘭女選手的出線希望。該國前奧運舉重選手藍布瑞克斯（Tracey Lambrechs）周四接受新西蘭電視台訪問稱，她們都致力於運動中的女性平等，但質疑「如今平等正被奪去」。她又透露現役運動員被迫封口，說：「有女性舉重選手向我表示：『我們該怎麼辦？這不公平。』不幸地我們無能為力，因為每當我們表達意見後都被要求噤聲。」

奧委會：致力包容 正審視指引

哈伯德轉戰女性賽事後成績不俗，2017年贏得世界舉重錦標賽的超重量級冠軍，目前世界排名第17位。但她參加女子賽早惹爭議，2018年在黃金海岸舉行的英聯邦運動會前，東道主澳洲的舉重總會曾嘗試阻止她參賽，但被主辦方否決。哈伯德最終在比賽時受傷，幾乎令她的運動員生涯告終。

國際奧委會周四發聲明，表示他們一方面致力於包容，亦正審視他們的指引，以考慮「公平與安全，及包容與不歧視之間的緊張關係」。

（路透社/Axios/中央社）