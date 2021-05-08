巴西警貧民窟掃毒25人被殺 人權組織促查濫權

警稱1人殉職 其餘皆為疑犯

警方周四早上出動裝甲車和直升機往雅卡雷濟紐（Jacarezinho）貧民窟，指當地是一個涉及販毒、謀殺和綁架的犯罪集團巢穴。雙方展開槍戰，其間有疑犯企圖從屋頂逃走，有人伏屍街巷和屋子裏，貧民窟居民紛紛在室內躲避，部分人稱警方追入寓所殺人和被誣指為疑犯。另有兩名列車乘客被流彈射傷。警方事後宣布行動中一名警員殉職，其餘死者皆為疑犯，包括數名犯罪集團領袖，又檢獲20多支槍械和14枚手榴彈，拘捕逾10人。

去年禁貧民區執法 除特殊情况

警方宣稱行動理據是收到招募兒童運毒的報告，但當地專家質疑說法可笑，指犯罪集團利用兒童是眾所周知之事。巴西最高法院去年6月裁定，除了「絕對地例外」的情况，當地警方不得在新冠疫情期間對貧民區採取執法行動，但人權觀察指，里約警方在今年首3月已在執行任務時殺了453人，敦促獨立透明地調查警方做法，指里約檢察官有「憲法義務」去監管警方的濫權行為。國際特赦也呼籲獨立調查，批評警方在黑人和貧民聚居的社區作出「應受譴責和不合理」的損害人命行動。

這次是繼2005年里約北部拜沙達弗盧米嫩塞一宗導致29人被殺的執法行動以來，死亡人數最多的警方行動。

（路透社/英國廣播公司）