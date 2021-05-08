巴西警貧民窟掃毒25人被殺 人權組織促查濫權

【明報專訊】巴西里約熱內盧警方周四（6日）在貧民窟執行反罪案行動，與涉嫌毒販爆發槍戰，至少25人被殺。這是里約16年來傷亡最慘重的一次警方執法行動，警方稱除了一名殉職警員，其餘死者都是販毒網絡成員，包括部分領袖，強調涉案組織有招募兒童運毒之嫌，但說法受外界質疑。人權觀察和國際特赦等組織皆關注箇中是否涉及濫用武力和違反人權，呼籲獨立調查。
警稱1人殉職 其餘皆為疑犯
警方周四早上出動裝甲車和直升機往雅卡雷濟紐（Jacarezinho）貧民窟，指當地是一個涉及販毒、謀殺和綁架的犯罪集團巢穴。雙方展開槍戰，其間有疑犯企圖從屋頂逃走，有人伏屍街巷和屋子裏，貧民窟居民紛紛在室內躲避，部分人稱警方追入寓所殺人和被誣指為疑犯。另有兩名列車乘客被流彈射傷。警方事後宣布行動中一名警員殉職，其餘死者皆為疑犯，包括數名犯罪集團領袖，又檢獲20多支槍械和14枚手榴彈，拘捕逾10人。
去年禁貧民區執法 除特殊情况
警方宣稱行動理據是收到招募兒童運毒的報告，但當地專家質疑說法可笑，指犯罪集團利用兒童是眾所周知之事。巴西最高法院去年6月裁定，除了「絕對地例外」的情况，當地警方不得在新冠疫情期間對貧民區採取執法行動，但人權觀察指，里約警方在今年首3月已在執行任務時殺了453人，敦促獨立透明地調查警方做法，指里約檢察官有「憲法義務」去監管警方的濫權行為。國際特赦也呼籲獨立調查，批評警方在黑人和貧民聚居的社區作出「應受譴責和不合理」的損害人命行動。
這次是繼2005年里約北部拜沙達弗盧米嫩塞一宗導致29人被殺的執法行動以來，死亡人數最多的警方行動。