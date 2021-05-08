英保守黨地選贏工黨票倉 約翰遜稱鼓舞

周四地選涉及英格蘭地方議會、蘇格蘭議會、威爾斯議會的議席，同日哈特爾浦亦有因捲入性騷擾指控而辭職的工黨下議院議員希爾（Mike Hill）空缺補選。最終保守黨的莫蒂默（Jill Mortimer）以15,529票大勝只有8,589票的工黨對手威廉斯（Paul Williams）。約翰遜回應說：「公眾希望政客將注意力放在選民的需要和首要關注事項上。這是投票支持脫歐的地點。我們完成脫歐，並且能做到其他事。」

工黨議員：證改革步伐不夠快

今次結果讓約翰遜在國會得到更大多數議席優勢的同時，亦令工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）面對更大壓力。他昨日表示對結果感到失望，並會在幾日內為黨訂下新方向應對。工黨議員里德（Steve Reed）表示，這對工黨而言是個令人震驚的結果：「這向我們表示工黨的改革步伐還不夠快。」

受新冠疫情防疫措施增加了點票的複雜程度影響，其他地選結果要於幾日內才會陸續揭盅。法新社指初步結果顯示保守黨在英格蘭東北部、中部和東南部都表現出色，施紀賢帶領工黨在2024年大選擊敗約翰遜的機會趨於渺茫。

（路透社/法新社）