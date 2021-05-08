印度中產籌錢避疫 包私人機增9倍 費用超中上層平均年薪 馬爾代夫迪拜成熱門

私人飛機公司JetSetGo行政總裁特克里瓦爾（Kanika Tekriwal）向美國CNBC稱，現時印度並非只有富豪才乘私人飛機出國避難，該公司過去數周接到的訂單急增900%，其中七至八成來自中上階層，而非平時的超級富豪。多數人選擇前往馬爾代夫和迪拜，前者為來自印度的入境者安排在偏遠的度假村隔離，後者則允許商務目的人士入境。

特克里瓦爾稱，這批中上階層都盡力籌錢離境，他們對疫情感憂慮，卻非超級富豪或最易獲取醫療服務的人。目前預訂8人座飛機前往馬爾代夫的價格為1.8萬至2萬美元（約14萬至15萬港元），6人座飛機前往迪拜則是3.1萬美元（約24萬港元）。相比下，印度中上階層平均年薪為1.5萬美元（約11萬港元）。

私人飛機公司：費用平過住院

惟她指出，在疫情失控下，有時乘私人飛機出國比住院還便宜，部分醫院現時的住院費用高達每晚2500美元（約1.9萬港元），「若你有兩名家人住院14天，已是前往迪拜的兩倍價錢」，又稱許多客戶表示，比起染疫後不知要住院多久，甚至根本不知會否排到病牀，他們寧願花半年薪金出國。

澳洲禁止本國公民從印度返國，並對嘗試以非直航繞過禁令返國的人施以罰款甚至監禁惹爭議後，政府昨日宣布禁令下周六屆滿後將不會延長，並會在本月內分3次派包機到印度撤僑。

尼泊爾紅會：倘未控疫將步印度覆轍

至於鄰國尼泊爾，當地由一個月前每天新增100多宗病例，到周四（6日）達到破紀錄的9023宗，累計逾36萬人染疫。近期該國每日的確診個案以每10萬人新增20宗的速度上升，與印度兩周前相同。國際紅十字會與紅新月會聯合會指，尼泊爾上周檢測呈陽性率高達44%，反映仍有大量未發現的個案，而這個比率更是印度的接近兩倍。當地紅十字會主席蒂姆西納（Netra Prasad Timsina）警告，若無法遏止新一波疫情，當下的印度將是尼泊爾前境的「可怕預告」。

尼泊爾約有3000萬人口，卻只有1595張深切治療病牀和480部呼吸機，醫生人數亦嚴重不足，世界銀行數據顯示，該國每10萬人只有0.7名醫生，較印度的0.9名還低。尼泊爾軍隊周三指示退役醫療軍官準備好協助抗疫。當地新冠疫苗亦不足，截至上月底，尼泊爾僅7.2%人口已接種至少一劑疫苗，很多已接種首劑牛津-阿斯利康疫苗的人急需接種第二劑，總理奧利（K.P. Sharma Oli）本周初促請國際社會提供疫苗援助。

（CNBC/CNN/衛報）

（抗疫新階段）