捕魚權糾紛升溫 英艦戒備法漁船封港

澤西島改發證規例 歐盟批英違貿協

今次爭議涉及英國脫歐後捕魚權安排，位於英倫海峽、距離法國22公里的澤西島政府據《英歐貿易合作協定》（TCA），要求法國漁船證明曾在該水域捕魚歷史。

法國當局指有關「新技術措施」的要求事前未有跟歐盟溝通，要求屬無效；英國廣播公司（BBC）指措施包括對不同船舶的捕魚日數設限、設備要求等。澤西島擁有發牌唯一權力，上周起所有在該島水域捕魚的船均須持許可證。

約翰遜周三跟澤西島政府首長方德雷（John Le Fondre）和對外事務部長戈斯特（Ian Gorst）對話，雙方強調迫切需要緩解緊張局勢。歐盟委員會表示英國未有對捕魚許可證附帶特殊條件提出正當理由和事先提醒，有違上周才通過TCA的義務。

（法新社/BBC/金融時報）