地選投票 移英港人寄望未來參與

議員盼市議會助港人融入當地

以BNO簽證赴英的港人陳先生今年3月抵達沃靈頓的Fairfield定居，並趕及在4月19日的限期前登記為選民，可在今次地選中投票。他向本報透露，自己是在使用市政府網站時看見選民登記廣告，成為選民除了希望履行公民權利與責任外，亦有助提升個人信用評分（credit score）。雖然不少有心人在關注港人移民的網上社交群組發文宣傳選民登記，但陳先生感覺反應不算熱烈，亦鮮少有人談及今次地選。

街坊對港人印象不俗

陳先生坦言，英港兩地選舉文化或有差異，例如在當地不曾見到選舉宣傳，如果無特意搜尋「根本不知道誰是候選人」，候選人政綱亦只有所屬政黨的方針，考慮投票意向時有點無從入手，加上港人在當地暫仍是少數，亦未形成組織網絡，「影響力很有限」。他期望未來市議會能增加協助港人融入的措施，如提供了解當地生活的資訊等，亦希望港人移民未來站穩腳步後不吝參與投票，推動民主。

於五金店任職的本地居民多米尼克（Dominic）自言對近年香港政局有所了解而感同情，「香港人受過良好教育，有質素，英國政府應該支援受壓迫的友好地區民眾」。他說，暫未感到很多港人遷進周邊社區，相信移民尚未成為地方選舉關注焦點，但觀乎港人申請移英規模龐大，未來應需要更多政策協助融入。

代表Fairfield and Howley區的工黨籍市議員弗萊厄蒂（Jean Flaherty）及市議員候選人扎曼（Sagheer Zaman）則在社區一角擺設免費食物援助攤檔，同時鼓勵當地居民投票。她歡迎港人移民參與義工活動，以了解社區需要，真正融入成為社區一員。

民調揭工黨「紅牆」區選情失利

回看整場選舉，這次將選出地區議員、警務及打擊罪案專員、英格蘭部分城市市長、蘇格蘭和威爾斯議會議員等，合共逾5000席位，是1973年來最多的一次，被稱為「超級星期四」。英格蘭哈特爾浦（Hartlepool）亦會補選國會議員，當地自1974年來一直由工黨勝出，但Survation民調顯示，保守黨候選人正領先17個百分點。

今次地選是工黨黨魁施紀賢首個選舉考驗，惟民調顯示，工黨在達德利（Dudley）和沃爾索爾（Walsall）等「紅牆」地區選情失利。民調機構YouGov估計，工黨或在「紅牆」地方議會失59席，保守黨則可增90席。

明報記者 羅睿琪