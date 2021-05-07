援印物資未派前線 政府否認延誤

滯留機場倉庫 印政府稱分流需時

印度政府周二發聲明，否認延誤運送外國救援物資，稱已將24類近400萬件物資分發給全國37間醫療機構，但CNN報道指出，許多邦或地政府都表示，中央政府沒有就援助物資的分配與他們溝通，他們不知道物資如何及何時送到。

印度衛生部周二表示，他們上月26日開始制定分配援助物資的計劃，至5月2日發布「標準運作程序」，定出如何分發物資的指引，但仍未交代何時開始運送。但CNN指出，在這7天內，印度已有逾2.3萬人死於新冠肺炎。此外，分發流程複雜也進一步延誤物資送抵。印度衛生部指出，國際援助物資送抵印度後，會先由印度紅十字會接收，與海關人員審批有關貨物後，再交給印度衛生部及政府持有的衛生保健產品制造商HLL Lifecare，後者負責運送物資到最終目的地。不過衛生部指出，由於外國運來的物資在數量、規格、時間上各不相同，常出現物資類類型或數量與清單不符的情况，要更新正確的物資清單後，才能分發。

印度周四確診及死亡人數再現單日新高，過去24小時新增412,262宗確診及3980宗死亡個案。

（CNN/法新社）

（抗疫新階段）